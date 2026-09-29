Про це 29 вересня повідомив президент Володимир Зеленський.

Україна отримала пакет ракет

Глава держави у відеозверненні розповів про посилення української протиповітряної оборони. За його словами, напередодні в Україну надійшов пакет ракет для систем NASAMS.

Я хочу подякувати усім нашим партнерам, які дійсно виконують наші домовленості й постачають протиракети для протиповітряної оборони,

– висловив вдячність Зеленський.

Також він зазначив, що Україна тримає контакт із партнерами щодо отримання необхідних ракет для систем Patriot.

Зеленський нагадав, що Бельгія ухвалила рішення щодо передачі Україні трьох винищувачів F-16. Очікується, що вони стануть на захист неба вже цього року. Зокрема, бойова авіація сьогодні використовується для знищення "Шахедів".