Как сообщил президент Украины во время беседы с представителями украинской общины в США, договоренности о поставках вооружения удалось достичь в ходе последних международных встреч.

Украина может получить ракеты для системы Patriot

Название страны-партнера пока не разглашается.

Сегодня мы договорились, не буду говорить с кем, о пакете ракет для систем Patriot. Это важное решение,

– заявил Зеленский.

По его словам, участие украинской делегации в мероприятиях в рамках Генеральной Ассамблеи ООН позволило существенно усилить международную поддержку Киева. Всего представители Украины провели около 20 встреч с лидерами различных государств.

Среди ключевых результатов визита – подписание соглашения о безопасности с Австралией. "Исторически – первое соглашение о безопасности со страной, не входящей в НАТО и ЕС. И это – вклад", – добавил Зеленский.

Кроме того, Украина заключила соглашение Drone Deal с Финляндией, что должно укрепить оборонный потенциал обеих стран.

Напомним, СМИ утверждают, что Украина готова заключить с США историческое соглашение о защите от беспилотников. Документ также может способствовать расширению производства украинских технологий на территории страны-партнера. Президент Зеленский, как сообщается, готов подписать документ, но для этого необходимо окончательное согласие американской стороны.