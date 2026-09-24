Як повідомив президент України під час спілкування з представниками української громади у США, домовленостей про постачання озброєння вдалося досягти під час останніх міжнародних зустрічей.

Україна може отримати ракети до Patriot

Назву держави-партнера наразі не розголошують.

Ми сьогодні домовилися, не буду казати із ким, про пакет ракет для систем Patriot. Це важливе рішення,

– заявив Зеленський.

За його словами, участь української делегації у заходах у межах Генасамблеї ООН дозволила суттєво посилити міжнародну підтримку Києва. Загалом представники України провели близько 20 зустрічей із лідерами різних держав.

Серед ключових результатів візиту – підписання безпекової угоди з Австралією. "Історично – перша безпекова угода із країною, яка поза НАТО і ЄС. І це – внесок", – додав Зеленський.

Крім того, Україна уклала угоду Drone Deal із Фінляндією, що має посилити оборонні спроможності обох країн.

Нагадаємо, ЗМІ стверджують, що Україна готова укласти зі США історичну угоду про захист від безпілотників. Документ також може сприяти розширенню виробництва українських технологій на території країни-партнера. Президент Зеленський, як повідомляється, готовий підписати документ, але для цього потрібна остаточна згода американської сторони.