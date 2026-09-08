Сам против российской пехоты: невероятная история, как один НРК держал позицию 45 дней

Растет количество миссий, выполняющих наземными роботизированными комплексами. С начала 2026 года число увеличилось в 3,3 раза. За август НРК выполнили на фронте более 25 тысяч логистических и эвакуационных задач, а всего с января – 112 тысяч. Однако роботы осуществляют и другие миссии, в частности ударные.

Юрий Порицкий, СЕО компании DEVDROID, в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал о том, что в 2022 – 2023 годах, общаясь с военными подразделениями, началась работа по созданию боевого модуля. Впоследствии – над тем, как его передвигать из точки "А" в точку "Б". Разработчики двигались к интеграции с мобильными платформами гусеничного и колесного типов.

Боевой НРК удерживал позиции: в чем заключалась тактика

Первый запрос, как рассказал СЕО компании DEVDROID, по поводу установки боевого модуля на гусеничное средство поступил от Третьего армейского корпуса. В первый раз применили таковой боевой НРК в бою летом 2024 года.

Это было удержание позиций Третьей штурмовой бригадой. Есть об этом видеоматериалы. 45 дней средство выезжало, удерживало позиции, отрабатывало, возвращалось, где перезаряжалось, и снова выезжало на позицию,

– озвучил Порицкий.

Такой робот прикрывал определенный сектор, откуда российские оккупанты пытались штурмовать украинские порядки. Тактика применения заключалась в том, что когда шла российская пехота, по ней открывался огонь из пулемета НРК (боевой модуль адаптирован под пулемет M2 Browning 12,7).

Когда по противнику работает пулемет, он залегает на землю. После этого выполнялось задание из гранатомета или добивали FPV-дронами. Была цель остановить продвижение врага на конкретном участке, а уже потом кто-то отрабатывал указанными средствами,

– объяснил Порицкий.

СЕО компании DEVDROID уточнил, что эта платформа на сегодняшний день могла быть изменена, но сам боевой модуль, который осуществлял такие задачи, скорее всего сохранился и функционирует дальше. Он добавил, что сложно отслеживать судьбу всех средств, поскольку сегодня говорится о тысячах изготовленных, которые помогают украинским военным выполнять спект миссий на поле боя.

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