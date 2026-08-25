Зеленский подтвердил, что Украине передают лицензии на производство Storm Shadow/SCALP

Франция и Великобритания окончательно согласовали передачу Украине лицензий на производство ракет дальнего действия Storm Shadow и SCALP. Это также подтвердил президент Владимир Зеленский.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве, сообщает 24 Канал.

Как президент отреагировал на решение партнеров?

Владимир Зеленский подтвердил окончательное снятие блокировки вопроса о передаче технологий после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и британской стороной.

Мы получили подтверждение от Великобритании. До этого мы разговаривали с Эммануэлем несколько дней назад, и он подтвердил мне снятие блокировки в вопросе о SCALP и лицензиях. Мы ждали положительного ответа от Великобритании. Вчера мы получили положительный ответ от двух стран,

– сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что считает это решение чрезвычайно важным шагом, и выразил надежду, что договоренности не "утонут в бюрократических процедурах наших стран".

График работы над противобаллистическим проектом Freyja

Помимо дальнобойного ракетного вооружения, Украина активно развивает противоракетный потенциал в сотрудничестве с зарубежными оборонными предприятиями.

Владимир Зеленский отметил, что в ближайшее время будет сформирован график реализации противоракетной программы Freyja.

Через 7 – 10 дней у нас уже будет график по Freyja: когда мы будем встречаться, где у нас возникают затруднения, с какой компанией из какой страны у нас что-то не получается,

– отметил президент.

Впоследствии глава государства заявил, что Норвегия предоставит 9 миллиардов долларов финансирование на 2027 год. По мнению Зеленского, эти деньги помогут финансировать строительство офиса по Freyja.

Также мы получили подтверждение нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним. И ракеты АИМ, которые мы используем, чтобы сбивать ракеты противника. И еще немного зашло ракет Patriot. Спасибо партнерам за всю эту поддержку,

– написал Зеленский.

Напомним, 24 августа во время визита в Киев премьер-министр Великобритании Энди Бернем подтвердил готовность передать технологии Storm Shadow/SCALP после соответствующей просьбы украинской стороны.

Кроме того, ранее мы сообщали, что Франция ускоряет поставки ракет-перехватчиков для системы ПВО и активизирует совместную работу с партнерами в целях защиты гражданской инфраструктуры от российского баллистического террора.