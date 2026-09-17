Украина предлагает Японии заключить Drone Deal, – Зеленский

Украина стремится развивать оборонно-техническое сотрудничество с Японией и предложила заключить Drone Deal. Киев рассчитывает на двустороннюю торговлю в сфере военных технологий как между правительствами, так и между компаниями.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью NHK.

Что принесет странам это сотрудничество?

По словам Зеленского, в настоящее время более 70% украинской оборонной промышленности составляет именно частный сектор. Акцент на оборонно-промышленной базе позволит увеличить объем двусторонней торговли между Украиной и Японией.

Украинская сторона выразила заинтересованность в подписании специального соглашения в сфере беспилотных технологий.

Мы хотели заключить Drone Deal с Японией. Возможно, вам понадобится какое-то оборонное оборудование. Это, конечно, решать Японии,

– заявил глава государства.

Зеленский признал, что в правовых системах двух стран есть расхождения, однако ключевыми направлениями сотрудничества могут стать разведка, разминирование, противовоздушная оборона, кибербезопасность и морской мониторинг.

"Когда речь идет о защите, нейтральных стран не бывает. Иногда у вас даже нет большой армии, но вам нужен большой оборонный сектор", – считает украинский лидер.

Напомним, Польша рассматривает возможность передачи Украине нескольких ракет для систем Patriot в рамках нового пакета помощи. При этом речь идет лишь о небольшом количестве боеприпасов, а не о масштабных поставках.