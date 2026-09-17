Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на генерал-майора, оперативного командующего Вооруженных сил Польши Иренеуша Новака.

Что известно о передаче ракет для Patriot?

Польша готовит очередной пакет военной помощи Украине. Среди вооружения, которое Варшава может передать Киеву, – несколько ракет для систем Patriot. Новак подтвердил изданию, что передача ракет планируется. В то же время он подчеркнул ее ограниченный масштаб.

Да, до того количества, которое было заявлено, и это секретная информация. Никто не говорит о массовых поставках,

– добавил польский генерал.

В Министерстве национальной обороны Польши официально не подтвердили конкретный состав будущего пакета. Там отметили, что Варшава готовит помощь в виде техники, которая постепенно выводится из вооружения польской армии и может быть полезна для Украины.

Несколько месяцев назад Польша уже передала Украине пять ракет PAC-3 MSE для Patriot. Тогда польский вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш объяснял, что уничтожение российских баллистических ракет над Украиной до того, как они достигнут польской границы, отвечает интересам безопасности Польши.

Новые поставки вооружения Варшава согласовывает с союзниками по НАТО, в частности с администрацией США.

В настоящее время Польша имеет 16 пусковых установок Patriot и около 200 ракет PAC-3 MSE по контракту, однако не все ракеты еще поставлены стране.

Напомним, Зеленский заявил, что Украине на зимний период необходима ежемесячная поставка 100 – 120 ракет-перехватчиков к системам противовоздушной обороны Patriot с целью отражения баллистических атак России. По расчетам Сил обороны, получение такого объема оборонного вооружения является критически важной задачей на фоне наращивания противником ракетного производства.