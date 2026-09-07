Накануне "Рамштайна": Украина призвала НАТО ускорить оказание помощи в сфере ПВО

Украина призвала страны НАТО ускорить укрепление противовоздушной и противоракетной обороны в преддверии очередной встречи в формате "Рамштайн". Соответствующий вопрос обсудили в ходе внеочередного заседания Рады Украина – НАТО на уровне постоянных представителей в Брюсселе.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Украина обратилась к НАТО по вопросу ПВО

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось внеочередное заседание Рады Украина – НАТО на уровне постоянных представителей. Встречу созвали по инициативе Украины накануне очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Заседание прошло под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Главной темой стало укрепление потенциала Украины в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

Украинскую сторону представляли заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Сергей Боев и заместитель главнокомандующего ВСУ бригадный генерал Сергей Собко. Они представили союзникам оценку актуальных воздушных угроз и передали перечень приоритетных и неотложных потребностей Украины в средствах ПВО и ПРО.

Важно сосредоточиться на помощи Украине здесь и сейчас. Своевременность в данный момент важнее объемов. Дроны и средства ПВО определят ход этой зимы и то, выйдет ли Украина из нее слабее или сильнее,

– заявил Сергей Боев.

По итогам заседания Украина призвала союзников перейти от того, что является политически возможным, к тому, что является оперативно необходимым. Киев подчеркнул необходимость скорейшего предоставления дополнительных возможностей ПВО и ПРО, которые напрямую связаны с защитой жизни украинцев.

Также Украина призвала партнеров до конца года мобилизовать ресурсы для выполнения заявленного НАТО уровня военной поддержки Украины в размере 70 миллиардов евро.

Отдельно украинская сторона подчеркнула, что укрепление ПВО Украины отвечает интересам безопасности самого Альянса.

Российский дрон или ракета, уничтоженные над Украиной, никогда не достигнут страны НАТО. Так же, как уничтоженный в Украине российский военный никогда не попадет на территорию Альянса,

– подчеркнула глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

Вопрос укрепления украинской ПВО и ПРО останется одной из ключевых тем ближайшей встречи в формате "Рамштайн", запланированной на 8 сентября.

Напомним, заседание в формате "Рамштайн" состоится уже на следующей неделе. Украина и Германия готовятся к встрече, в ходе которой основное внимание будет уделено дальнейшей поддержке украинской обороны и укреплению противовоздушной защиты.