Дроны, ракеты и 3000 километров дальности: чем Украина может накрыть парад Путина 9 мая

Пока Россия готовится к параду 9 мая, Украине есть чем его поздравить –и речь идет не только о дронах. В распоряжении ВСУ есть целый арсенал дальнобойных беспилотников и ракет, часть из которых уже посещала российскую столицу.

О возможности появления украинских дронов над Москвой открыто заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Украина, свою очередь, уже давно преодолела технологическую границу в 1700 км дальности удара, а новые разработки обещают еще большие возможности, сообщает 24 Канал.

Какие украинские дроны и ракеты способны добраться до Москвы?

Среди беспилотников с дальностью более 1000 километров Украина имеет несколько проверенных в бою платформ.

Дрон "Январь" способен действовать на расстоянии до 1400 километров, "Лютый" – до 2000 километров, Fire Point (FP-1) и UJ-22 Airborne – до 1600 километров каждый.

Отдельную группу составляют беспилотники с дальностью 800–1000 километров, в частности "Бобер" (UJ-26).

Часть этих аппаратов уже совершала вылеты непосредственно в Москву.

К третьей категории относятся дроны с дальностью до 800 километров, которые тем не менее способны охватывать значительную часть европейской России, включая столицу.

Среди них – "Морок", крылатая ракета-дрон "Барс", ракета-дрон "Паляница", реактивный дрон-камикадзе "Горизонт" и AQ-400 Scythe ("Коса").

Кроме беспилотников, Москвы может достичь и ракетное вооружение. Украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго" имеет заявленную дальность до 3000 километров и летит на сверхнизких высотах, что затрудняет ее перехват.

Еще одна потенциальная угроза – FP-9, модификация баллистической ракеты FP-7, которая в 2026 году проходит кодификацию с ожидаемой дальностью около 800 километров.

Отдельного внимания заслуживает неназванный дрон, о котором Владимир Зеленский упоминал в прошлом году. Его ориентировочная дальность составляет 3000 километров – что делает его одним из самых амбициозных украинских проектов в этой категории.

Что известно о дроне на 3000 километров?

В марте 2025 года президент Зеленский сообщил об испытаниях дрона с дальностью полета 3000 километров.