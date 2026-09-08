Может работать даже после удара FPV: генеральный директор рассказал, что способны делать НРК DEVDROID

Наземные роботизированные комплексы все активнее берут на себя задачи, которые ранее требовали непосредственного присутствия военных в опасных зонах. Такие платформы могут перевозить вооружение и грузы, преодолевать десятки километров и в отдельных случаях продолжать движение даже после поражения вражескими FPV-дронами.

Генеральный директор компании DEVDROID Юрий Порицкий в эфире 24 Канала рассказал о живучести, скорости и запасе хода украинских НРК. Колесный "Дроид ТВ-40" может разгоняться примерно до 12 километров в час и преодолевать до 80 километров, а гусеничные платформы благодаря гибридной системе с генератором имеют запас хода около 100 километров.

НРК может пережить удар FPV-дрона

Наземные роботизированные комплексы регулярно становятся целями российских FPV-дронов, однако даже поражение не всегда означает потерю машины. Если дрон взрывается рядом, а не попадает непосредственно в платформу, НРК в значительной части случаев способен продолжить движение.

Если FPV-дрон взрывается рядом с НРК, а не попадает прямо в него, то примерно в 50–60 % случаев комплекс продолжает движение. Если же FPV попадает непосредственно в НРК, то примерно в 80% случаев выводит его из строя, но остается еще около 20%, когда средство может работать,

– рассказал Порицкий.

Такие случаи в DEVDROID уже фиксировали во время работы с подразделениями. После прямого попадания FPV комплекс на несколько секунд терял связь, однако система восстанавливалась, и аппарат мог продолжить выполнение задачи.

У нас есть конкретные примеры: подразделение работает с устройством, к нему прилетает FPV-дрон, мы на 5–10 секунд теряем связь. Затем она восстанавливается, и НРК продолжает движение,

– пояснил генеральный директор DEVDROID.

Прочность платформы дает ей преимущество там, где аналогичное поражение было бы критически опасным для человека. Именно возможность вывести военного из-под прямого воздействия взрывов и частично сохранить работоспособность после атаки делает такие НРК особенно ценными на передовой.

Запас хода достигает 100 километров

Скорость НРК зависит от типа платформы. Колесный "Дроид ТВ-40" с гранатометом может двигаться со скоростью около 12 километров в час, тогда как гусеничные комплексы разгоняются примерно до 10 километров в час.

Запас хода колесного "Дроида ТВ-40" составляет 80 километров. У гусеничных дроидов он составляет около 100 километров,

– рассказал Порицкий.

Увеличить дальность работы гусеничных платформ удалось благодаря генераторам. НРК движется на электротяге, а когда заряд аккумулятора снижается, генератор позволяет подзарядить систему прямо во время работы.

Мы создали гибридную систему: едем на электричестве, а когда заряд падает, можем включить генератор, подзарядиться и таким образом увеличить запас хода примерно до 100 километров,

– пояснил генеральный директор DEVDROID.

Порицкий рассказал о выживаемости украинских НРК: смотрите видео