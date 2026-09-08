СЕО компанії DEVDROID Юрій Поріцький в ефірі 24 Каналу розповів про живучість, швидкість і запас ходу українських НРК. Колісний "Дроїд ТВ-40" може розганятися приблизно до 12 кілометрів на годину й долати до 80 кілометрів, а гусеничні платформи завдяки гібридній системі із генератором мають запас ходу близько 100 кілометрів.

НРК може пережити удар FPV-дрона

Наземні роботизовані комплекси регулярно стають цілями російських FPV-дронів, однак навіть ураження не завжди означає втрату машини. Якщо дрон вибухає поруч, а не влучає безпосередньо в платформу, НРК у значній частині випадків здатен продовжити рух.

Якщо FPV-дрон розривається біля НРК, а не прилітає прямо в нього, то приблизно у 50 – 60% випадків комплекс далі продовжує рух. Якщо ж FPV влучає безпосередньо в НРК, то приблизно у 80% випадків виводить його з ладу, але залишається ще близько 20%, коли засіб може працювати,

– розповів Поріцький.

Такі випадки в DEVDROID вже фіксували під час роботи з підрозділами. Після прямого влучання FPV комплекс на кілька секунд втрачав зв'язок, однак система відновлювалася і машина могла продовжити виконання завдання.

У нас є конкретні кейси: підрозділ працює засобом, у нього прилітає FPV-дрон, ми на 5 – 10 секунд втрачаємо зв'язок. Потім він відновлюється, і НРК далі продовжує рух,

– пояснив СЕО DEVDROID.

Міцність платформи дає їй перевагу там, де аналогічне ураження було б критично небезпечним для людини. Саме можливість винести військового з-під прямого впливу вибухів і частково зберегти працездатність після атаки робить такі НРК особливо цінними на передовій.

Запас ходу сягає 100 кілометрів

Швидкість НРК залежить від типу платформи. Колісний "Дроїд ТВ-40" із гранатометом може рухатися зі швидкістю близько 12 кілометрів на годину, тоді як гусеничні комплекси розганяються приблизно до 10 кілометрів на годину.

Запас ходу колісного "Дроїда ТВ-40" становить 80 кілометрів. У гусеничних дроїдів він близько 100 кілометрів,

– розповів Поріцький.

Збільшити дистанцію роботи гусеничних платформ вдалося завдяки генераторам. НРК рухається на електротязі, а коли заряд акумулятора знижується, генератор дозволяє підзарядити систему просто під час роботи.

Ми зробили гібридну систему: їдемо на електриці, а коли заряд просідає, можемо увімкнути генератор, підзарядитися і таким чином збільшити запас ходу приблизно до 100 кілометрів,

– пояснив СЕО DEVDROID.

Поріцький розповів про живучість українських НРК: дивіться відео