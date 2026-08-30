Угроза для россиян: CEO технологической компании заявил, чего ожидать от украинских Storm Shadow

Великобритания и Франция согласились предоставить Украине лицензию на производство ракет Storm Shadow/SCALP. Силы обороны получат еще больше возможностей, чтобы нанести врагу "болезненный удар".

Об этом 24 Каналу рассказал генеральный директор украинской технологической компании BlueBird Tech Валерий Зарубин. Известно, что дальность полета этой ракеты составляет около 250 километров для экспортных вариантов, а в базовом варианте – 560 километров.

Какие возможности получит Украина?

Как подчеркнул Зарубин, Storm Shadow – высокоточная крылатая ракета, которая поможет проредить вражескую ПВО. Также ею вполне логично будут проводить атаки на аэродромы и объекты военно-промышленного комплекса россиян.

У противника есть возможность сбивать крылатые ракеты. Однако Силы обороны неоднократно успешно поражали вражеские объекты именно с помощью Storm Shadow. Здесь стоит вспомнить удар по штабу российского Черноморского флота в Севастополе в 2023 году.

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Кроме того, под удар вполне могут попасть командные пункты врага. Эта ракета способна пробить укрепленные объекты.

Конечно, производство этой ракеты не станет универсальным способом победить Россию. Она быстро адаптируется. Однако эта ракета летит достаточно низко. Ее непросто обнаружить и сбить,

– сказал Зарубин.

Обратите внимание! Все, что известно о крылатых ракетах Storm Shadow – читайте в материале "24 Канала".

Добавим, что, скорее всего, Силы обороны будут использовать эти ракеты для уничтожения хорошо защищенных военных объектов. В частности, речь идет о командных пунктах и укрытиях. Их значительно сложнее уничтожать с помощью беспилотников.