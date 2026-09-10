Каким украинским дроном было поражено более 450 целей

Украинская компания Ukrspecsystems впервые публично продемонстрировала ударный беспилотник RAM-2X, разработанный для поражения целей на расстоянии до 180 километров, а также заявила, что семейство баражирующих боеприпасов RAM уже поразило более 450 целей.

О новой разработке сообщило издание"Оборонка" с международной выставки MSPO-2026 в Польше, где RAM-2X продемонстрировали на украинском стенде. До этого компания из-за ограничений по безопасности не могла публично подтверждать свою связь с беспилотниками RAM, хотя видео их боевого применения уже давно появлялись в открытом доступе.

RAM-2X создавали для важных целей

RAM-2X получил характерное Х-образное крыло и относится к новому поколению ударных беспилотников Ukrspecsystems. По замыслу разработчика, его основной задачей должно быть поражение дорогостоящих целей на значительном расстоянии, причем дрон способен находиться в воздухе более двух часов.

Заявленная дальность действия RAM-2X составляет до 180 километров, а боевая нагрузка может состоять из боеприпаса с ударным ядром массой 2,7 или 3,5 килограмма. То есть речь идет не просто о большом FPV-дроне, а о баражирующем боеприпасе, рассчитанном на поиск и поражение цели вдали от линии боевого столкновения.

В этом контексте особенно интересно, что компания говорит о комплексном подходе к созданию своих ударных систем. Представители Ukrspecsystems объясняют, что разные типы техники должны выполнять разные задачи, но при этом могут использовать общие узлы, наземную станцию управления и программное обеспечение.

Такой подход хорошо вписывается в общую тенденцию развития украинских беспилотных систем, когда производители постепенно переходят от отдельных дронов к целым экосистемам. "Милитари 24" ранее рассказывал об украинских дронах-перехватчиках, которые создаются уже как специализированный класс беспилотников для противодействия воздушным целям.

В RAM-2X заложен высокий уровень автоматизации

Еще одна особенность RAM-2X заключается в уровне автоматизации. По словам разработчика, дрон может использовать различные модели ИИ-ассистентов, которые должны помогать ему во время работы.

В то же время Ukrspecsystems не раскрывает всех деталей о том, какие именно функции выполняет искусственный интеллект на борту. Заявлено лишь, что такие технологии могут повышать эффективность системы, а сам RAM-2X способен работать с различными системами связи.

Дрон может использовать несколько диапазонов радиосвязи, а также спутниковый канал Starlink. Это дает разработчикам возможность создавать более гибкую систему связи, хотя конкретные характеристики каналов и условия их применения компания не разглашает.

Искусственный интеллект при этом становится все более заметной частью украинских беспилотных систем. "Милитари 24" уже писал о том, как ИИ начинает использоваться непосредственно на фронте, причем речь идет не только об экспериментальных решениях, но и о постепенном внедрении таких технологий в реальные боевые системы.

RAM-2X может работать совместно с SHARK-M

Еще интереснее система выглядит в связке с разведывательным БПЛА SHARK-M. В такой конфигурации ударный дрон не обязательно должен самостоятельно решать все задачи по поиску цели, поскольку разведывательный беспилотник может обеспечивать целеуказание и передавать необходимую информацию.

Фактически речь идет о взаимодействии двух разных классов беспилотников, когда один аппарат отвечает за разведку, а другой – за поражение. Такое распределение функций позволяет создавать более сложные беспилотные комплексы, в которых разведывательная и ударная компоненты работают как единая система.

SHARK при этом уже хорошо известен как украинская разведывательная платформа. "Милитари 24" ранее рассказывал об украинских беспилотниках, которые демонстрировались в День Независимости, где, среди прочего, был представлен и SHARK.

Компания впервые открыла архив боевого применения

Публичная презентация RAM-2X стала возможной после того, как Ukrspecsystems решила постепенно раскрывать информацию о своей ударной линейке. Компания запустила так называемый "Х-архив", в котором публикует видео боевого применения беспилотников RAM.

Первую подборку посвятили поражению российских средств противовоздушной обороны, а ее публикацию, по словам компании, согласовали с военными.

Именно выбор таких целей производитель объясняет их сложностью. Средства ПВО созданы для борьбы с беспилотниками, поэтому их поражение является гораздо более сложной задачей, чем атака на цель, не обладающую собственными средствами противодействия воздушной угрозе. Кроме того, такие системы, как правило, представляют высокую ценность и могут располагаться на значительном расстоянии от линии фронта.

Поэтому видео боевых действий против российских радаров и зенитных комплексов компания рассматривает как демонстрацию способности RAM работать в условиях противодействия радиоэлектронной борьбе и обороны противника.

Более 450 пораженных целей

По данным Ukrspecsystems, баражирующие боеприпасы RAM уже поразили более 450 целей. При этом компания лишь сейчас публично подтверждает свою связь с этой системой, что объясняет, почему ранее видео с боевым применением могли появляться без официального раскрытия производителя.

Важно, что цифра в более чем 450 пораженных целей является заявлением самой компании, а независимой полной верификации всех этих эпизодов в открытых источниках нет. Поэтому ее корректно воспринимать именно как показатель, который приводит разработчик.

Появление RAM-2X на MSPO-2026 в то же время показывает, насколько быстро украинские производители переходят от отдельных беспилотников к комплексным ударным системам. Здесь уже речь идет о объединении разведывательной платформы SHARK-M, ударного RAM-2X, различных каналов связи, автоматизации и программного обеспечения в одну экосистему.

И именно эта тенденция, а не только заявленные 180 километров дальности, является одной из самых интересных деталей новой украинской разработки. RAM-2X демонстрируется как специализированный инструмент для работы со сложными и дорогостоящими целями, тогда как его интеграция с разведкой и другими компонентами постепенно превращает отдельный дрон в часть более крупной беспилотной системы.