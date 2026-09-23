Украина и США могут подписать историческое соглашение о защите от дронов, – CBS News

Украина готова подписать с США историческое соглашение о защите от беспилотников. Это соглашение также позволит расширить производство украинских технологий в Америке.

Как сообщает CBS News, президент Владимир Зеленский готов подписать документ во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке или позже, после окончательного согласия американской стороны.

Детали возможного соглашения

Источники издания утверждают, что в течение последнего года министерства обороны США и Украины разрабатывали соглашение, которое позволит расширить испытания и производство украинских военных технологий на территории Соединенных Штатов.

Необходимость партнерства стала очевидной во время войны с Ираном, когда иранские дроны Shahed начали проводить атаки против американских объектов на Ближнем Востоке. Поскольку у США и стран Персидского залива не было экономически выгодных средств перехвата, Киев направил на помощь собственные дроны-перехватчики и опытных пилотов.

После этого Украина уже заключила оборонные соглашения с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами. Оборонные соглашения сочетают иностранные инвестиции с стремительным ростом украинского производства, ведь Украина планирует изготовить 10 миллионов дронов в год, заявлял Зеленский.

Украинские технологии в американской противовоздушной обороне

По данным СМИ, в марте тогдашний министр армии США Дэн Дрисколл позвонил основателю компании Perennial Autonomy Эрику Шмидту с просьбой поставить 13 тысяч дронов-перехватчиков Merops и 10 тысяч разведывательно-ударных беспилотников Bumblebee на Ближний Восток.

Поставка состоялась через несколько дней, однако развертывание затянулось на несколько недель из-за ожидания украинских компонентов. В частности, беспилотники Merops используют маяки с искусственным интеллектом от компании Sine Engineering и украинские боеголовки.

Кроме того, привлечение украинских специалистов было необходимо для интеграции этих беспилотников в радиолокационные системы противовоздушной обороны США перед их применением в боевых условиях.

Параллельно Пентагон запустил Программу доминирования дронов США, которая предусматривает закупку более 200 тысяч беспилотников до 2027 года. В первых испытаниях этой программы победили украинский производитель Skyfall, а также компании Perennial Autonomy и Neros.

Новое соглашение выйдет за рамки отдельных контрактов и создаст площадку для прямого сотрудничества украинских оборонных компаний с вооруженными силами США.

Расширение Drone Deal с другими партнерами

Напомним, Украина активно продвигает форматы Drone Deal с международными партнерами для объединения технологий и финансирования. В частности, подобные оборонные проекты в сфере беспилотников и ПВО Киев готовит со Словенией и Японией.

Известно также, что украинские перехватчики от двух компаний уже демонстрируют успешные результаты в уничтожении высокоскоростных реактивных Shahed.