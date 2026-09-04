Действительно ли "Шахеды" в Киеве запускали FPV-дроны: "Флэш" раскрыл подробности

Уже несколько дней подряд Киев подвергается постоянным ударам реактивными дронами. Недавно в сети появилась информация о том, что, якобы, враг начал запускать FPV-дроны с "Шахедов" во время атак на столицу.

Правда ли, что оккупанты запускают FPV-дроны с реактивных "Шахедов", – пояснил советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Запускают ли по Киеву FPV-дроны с реактивных "Шахедов"?

За три дня нам не удалось найти ни одного доказательства использования FPV-дронов с реактивных "Шахедов" в Киеве,

– рассказал "Флэш".

Напомним, что в сети писали о как минимум двух случаях, когда "Шахед" использовали в качестве носителя для FPV-дронов во время атак на Киевскую область 3 сентября.

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Ранее "Флэш" сообщал, что Россия ежемесячно может производить уже около 3 тысяч реактивных дронов.

В целом враг планирует производить 36–40 тысяч беспилотников в год. При этом около 60% из них могут быть реактивными, а остальные – обычными.

Бескрестнов прогнозирует, что реактивные БПЛА россияне будут все чаще использовать для ударов по целям вдали от линии фронта.

Также эксперт обратил внимание на то, что реактивные "Шахеды" часто совершают атаки на Киев по практически одинаковому маршруту – вдоль белорусской границы. Бескрестнов предполагает, что дроны могут придерживаться этой траектории, чтобы оставаться в зоне покрытия белорусских мобильных сетей.

По его версии, LTE-модемы на "Шахедах" могут подключаться к базовым станциям в Беларуси.