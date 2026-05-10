Очень сильная договоренность с Норвегией, – Зеленский о плане производства дальнобойных артснарядов

Для усиления возможностей украинских бойцов на фронте, необходимо артиллерийское вооружение. Киев планирует производство дальнобойных снарядов 155-го калибра совместно с Норвегией.

Такое заявление глава государства сделал во время традиционного вечернего обращения 10 мая. Владимир Зеленский поблагодарил Норвегию за решение поддержать Украину в сфере оборонного производства.

Что известно о планах производства вооружения совместно с Норвегией?

По словам президента, украинские военные постоянно подчеркивают критическую потребность в дальнобойной артиллерии и снарядах большого радиуса действия.

Он отметил, что, несмотря на активное использование дронов, именно артиллерия остается одним из ключевых элементов на фронте. Поэтому Украина договорилась с Норвегией о совместном производстве дальнобойных боеприпасов, которые сейчас особенно нужны Силам обороны.

Президент также сообщил о подготовке к активной дипломатической работе на следующей неделе. В частности, он обсудил предстоящие международные встречи и координацию позиций с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Зеленский подчеркнул, что Украина ежедневно нуждается в поддержке партнеров, а государство продолжает укреплять ПВО и обеспечивать военных всем необходимым для обороны.

Артиллерия Украины 155-го калибра: что известно?

По данным "Милитарного", украинская армия использует большое количество артиллерийских систем калибра 155 миллиметров – как прицепных, так и самоходных на колесном или гусеничном шасси.

Большинство этой техники ВСУ получили уже после начала полномасштабной войны. Калибр 155 миллиметров является стандартом артиллерии стран НАТО и постепенно заменяет советский 152-миллиметровый формат, который ранее преобладал в Украине.

Переход на натовский калибр начался еще в 2017 году с создания украинской САУ 2С22 "Богдана". Ее разработали на Краматорском заводе тяжелого станкостроения, а главной особенностью стало собственное производство 155-миллиметрового ствола, чего раньше в Украине не делали.

Во время испытаний установка показала дальность стрельбы до 42 километров и даже до завершения тестов была задействована в боях за остров Змеиный.

Первой западной 155-миллиметровой системой в Украине стала американская гаубица M777, которую передали США, Канада и Австралия. Военные высоко оценили ее мобильность, простоту использования и небольшой вес. В зависимости от типа снарядов M777 может поражать цели на расстоянии от 24 до 40 километров.

Что об артиллерии говорят военные и как противостоят российским аналогам артооружия?

За последние годы и Украина, и Россия существенно нарастили использование беспилотников, из-за чего боевые действия стали значительно технологичнее и сложнее. При этом начальник отделения БпЛА 55-й отдельной артиллерийской бригады Ростислав Степанчук рассказал 24 Каналу, что несмотря на активное развитие беспилотного направления, артиллерия и в дальнейшем играет важную роль в войне.

К тому же, есть факторы, которые больше способствуют работе именно артиллерии. Говорится, в частности, о нелетных погодных условиях, туман, морозы, когда дроны просто падают.

В то же время украинские силы все чаще делают ставку не на уничтожение самих российских пушек, а на удары по складам и запасам боеприпасов. Такой подход позволяет существенно уменьшить возможности оккупантов вести длительный артиллерийский огонь.

К слову, с начала полномасштабного вторжения Украина лишила Россию 41 787 артиллерийских систем. Из них только в течение суток было уничтожено 75 единиц.