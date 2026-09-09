Украина представила зенитную ракету для ЗРК "Оса": каковы ее характеристики

Украина на выставке MSPO-2026 в Польше представила ракету РК-19, разработанную для зенитных комплексов "Оса". Ее разработкой занималось украинское конструкторское бюро "ЛУЧ".

Об этом пишет "Оборонка".

Что известно о новой ракете РК-19

Новая зенитная ракета может перехватывать дозвуковые и сверхзвуковые воздушные цели в радиусе до 10 километров и на высоте до 5000 метров.

Ее скорость достигает 600 метров в секунду.

Ракета наводится по радиокомандному принципу – автоматически сопровождается радаром пусковой установки и управляется с нее по радиоканалу.

РК-19 оснащена осколочно-фугасной боевой частью, которая инициируется при подлете к цели радиолокационным неконтактным детонатором.

По параметрам и внешнему виду она полностью повторяет оригинальную советскую ракету 9М33. Дефицит таких ракет сейчас испытывают многие комплексы "Оса", находящиеся на вооружении ВСУ.

Эти ЗРК используются для борьбы с вражеской авиацией, а в российско-украинской войне зарекомендовали себя как эффективное средство борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами.

К слову, недавно стало известно, что Дания специально для Украины создала новый морской дрон Shadowfin. Он предназначен для недорогого подрыва вражеских мостов и кораблей. Масса его боевой части – 300 килограммов, а цена – меньше, чем у "Шахеда".