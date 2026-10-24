Ракету Rusty Dagger, розроблену для України, адаптували для наземного запуску

Американська компанія Zone 5 Technologies адаптувала малогабаритну крилату ракету Rusty Dagger для запуску з наземних пускових установок. Її спочатку розробляли для України.

Нову модифікацію Block 40 вперше показали на фотографіях запусків, які компанія надала виданню The War Zone.

Що відомо про нову версію Rusty Dagger?

Різні версії Rusty Dagger вже обрали для окремих програм Сухопутних військ і Військово-морських сил. Це розширює початкову розробку ракети в межах програми Повітряних сил США.

Для запуску з наземних або морських платформ Block 40 оснащують твердопаливним стартовим прискорювачем у хвостовій частині. Водночас ракета зберігає можливість запуску з повітря: її можна застосовувати з підкрильних пілонів літаків або палетних систем скидання боєприпасів.

Запуск ракети Rusty Dagger з наземної пускової установки / Zone 5 Technologies

Ракета може нести бойову частину масою приблизно від 45 до 113 кілограмів. Точну дальність наземної модифікації поки не розкрили.

Раніше повідомлялося, що авіаційна версія Rusty Dagger може долати близько 556 кілометрів під час запуску з малої висоти та приблизно 926 кілометрів – за пуску із середньої висоти й на більшій швидкості. Однак наземна конфігурація зазвичай має меншу максимальну дальність, ніж авіаційна.

Zone 5 Technologies уже налагодила виробництво на майданчику в Сан-Луїс-Обіспо, штат Каліфорнія, та розпочинає виробництво в районі Далласа – Форт-Верта, штат Техас. Ще один майданчик створюють у Маямісберзі, штат Огайо, спільно з компанією Hawthorn Aero.

За планами виробника, до кінця 2027 року кожен із трьох майданчиків має вийти на потужність понад 2500 ракет на рік. Програма CHAOS, у межах якої США розглядають недорогі крилаті ракети, спрямована на створення масштабованих засобів ураження та посилення можливостей американських Сухопутних військ і ВМС.

Як Rusty Dagger пов'язана з Україною?

Спочатку ракету Rusty Dagger розробляли спеціально для України в межах американської програми ERAM. Її задумували як відносно недорогий засіб ураження з повітря, який допоміг би компенсувати дефіцит дорогого озброєння.

Наприкінці серпня 2025 року Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні до 3350 ракет ERAM разом із супутнім обладнанням і послугами на орієнтовну суму 825 мільйонів доларів. Закупівлю мали профінансувати Данія, Нідерланди, Норвегія та американська програма Foreign Military Financing.

Постачання 840 ракет ERAM планували на жовтень 2026 року. Водночас поява наземної модифікації Rusty Dagger не означає автоматично, що Україна отримає саме цю версію.