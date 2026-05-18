Європа та Україна створюють крилату ракету з дальністю 2000 кілометрів: долетить до Москви

Європа робить ставку на промислову зброю: компанія Destinus оголосила про прискорений старт програми RUTA Block 3 – крилатої ракети з дальністю до 2000 кілометрів. Проєкт реалізується разом із Rheinmetall і передбачає серійне виробництво одразу у трьох країнах – включно з Україною.

18 травня Destinus офіційно підтвердила прискорення розробки RUTA Block 3 – найпотужнішої ракети у своїй лінійці. Льотні випробування заплановано на 2027 рік, а виробничі потужності розгорнуть у Нідерландах, Україні та Німеччині в рамках спільного підприємства Rheinmetall Destinus Strike Systems. Про це мовиться у пресрелізі, який отримав 24 Канал.

Чим RUTA Block 3 відрізняється від попередників і навіщо Україна у цьому проєкті?

Нідерландська оборонна компанія Destinus оголосила про прискорений старт програми RUTA Block 3 – далекобійної крилатої ракети класу 2000 кілометрів, розробленої під вимоги сучасних високоінтенсивних конфліктів.

Нова ракета стане розвитком уже перевіреної на полі бою лінійки RUTA. RUTA Block 1 вже серійно виробляється в Нідерландах, а Block 2, розроблений за підтримки української програми Brave1, зараз проходить льотні випробування в Україні і має вийти на серійний випуск у 2026 році. Block 3 суттєво розширить можливості всієї родини, вийшовши в новий клас далекобійних ударних систем.

Програма Block 3 структурована навколо трьох виробничих хабів. Нідерланди залишаються головним інженерним і виробничим центром Destinus.

Україна братиме участь як у розробці, так і у виготовленні ключових компонентів та операційному тестуванні.

Німеччина – через заплановане спільне підприємство Rheinmetall Destinus Strike Systems – додасть потужності для великосерійного складання та кваліфікації для потреб Бундесверу і ширшого кола європейських замовників.

Виробництво на заводі Rheinmetall в Унтерлюссі має стартувати з Block 1 і Block 2 вже у 2026–2027 роках, а Block 3 – після завершення льотних випробувань.

З технічного боку Block 3 отримає турбореактивний двигун Destinus T220 нового покоління, бойову частину класу 250 кг та систему автономної навігації, стійкої до радіоелектронного придушення GNSS. Запуск – з контейнерної пускової установки стандарту ISO, сумісної з наземним, морським і стаціонарним базуванням.

Вирішальним фактором стає вже не наявність точної зброї, а здатність виробляти, поповнювати та розвивати її в промислових масштабах під час затяжних операцій,

– заявив генеральний директор Destinus Михайло Кокорич.

Голова Rheinmetall Армін Паппергер додав, що перші ракети з Унтерлюсса планується передати замовникам ще до кінця 2026 року.

Що відомо про співпрацю та виробництво ракет Європою?

Співпраця Destinus і Rheinmetall не є несподіванкою – про інтерес великих європейських концернів до партнерства з виробниками ракет RUTA повідомляли ще у квітні. Тоді стало відомо, що у 2026 році планується створення спільної компанії Rheinmetall Destinus Strike Systems, де Destinus матиме 49%, а Rheinmetall – 51% і надасть німецькі виробничі потужності для серійного випуску. Паралельно обговорювалися й реактивні снаряди для РСЗВ, яких у Європі власного виробництва досі немає.

Програма розгортається на тлі критичного відставання Європи у темпах ракетного виробництва. За словами єврокомісара з оборони Андрюса Кубілюса, Росія за рік виготовляє близько 1200 крилатих ракет, тоді як Європа – лише до 300. Кубілюс підтвердив, що всі компанії, з якими провели переговори, зацікавлені у створенні спільних підприємств з Україною для різних видів продукції – і саме цю логіку втілює тристоронній індустріальний хаб Destinus.