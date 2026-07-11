Сенатор Грем відвідав виробництво дронів SkyFall і побачив на власні очі P1-SUN

Сенатор США Ліндсі Грем побував на виробництві українських безпілотників SkyFall. Він був вражений різними модифікаціями дронів, зокрема P1-SUN та підкреслив потенціал України в галузі військових технологій.

Про це розповіли в пресслужбі компанії SkyFall.

Що відомо про візит Грема на виробництво дронів?

Американський політик мав можливість ознайомитися з процесами розробки й виготовлення важких ударних дронів Vampire, яких красномовно прозвали "Баба Яга".

Йдеться також про інші не менш популярні розробки: FPV-дрони Shrike різних модифікацій та перехоплювачі "Шахедів" P1-SUN.

Довідка. P1-SUN знищує ворожі безпілотники типу "Шахед" методом кінетичного тарана або підриву бойової частини. Його базова вартість складає близько 1000 доларів, що робить його в рази дешевшим за традиційні зенітні ракети.

Водночас невдовзі на полі бою з'являться нові технологічні рішення – їх команда SkyFall також представила сенатору.

Ліндсі Грем також ознайомився з можливостями Академії SkyFall, яка готує пілотів, техніків та інструкторів для роботи з безпілотними системами.

Під час зустрічі сторони зосередилися на перспективах поглиблення українсько-американської співпраці у сфері оборонних технологій.

Сенатор США на виробництві українських дронів: дивіться фото пресслужби SkyFall

Зокрема, йшлося про розвиток інноваційних рішень та можливості технологічного партнерства між Україною і США. Після завершення візиту до України сенатор Ліндсі Грем, спілкуючись із журналістами, відзначив високий рівень розвитку української галузі безпілотних систем.

Для Америки було б величезною помилкою не співпрацювати з Україною у сфері безпілотників. Вони готові допомагати нам, тому що ми були готові підтримувати Україну в найважчі часи,

– сказав сенатор.

Він зазначив, що був вражений масштабами підприємства та рівнем технологічних рішень, наголосивши, що побачені розробки належать до найсучасніших у світі.

"Необхідність є матір'ю всіх винаходів", – підсумував американський сенатор.

Нагадаємо, напередодні, 10 липня, стало відомо, що сенатори США Ліндсі Грем і Річард Блюменталь узгодили з адміністрацією президента Дональда Трампа оновлену редакцію законопроєкту про запровадження санкцій проти Росії. За словами Грема, документ уже отримав схвалення Білого дому.