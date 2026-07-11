Об этом сообщили в пресс-службе компании SkyFall.

Что известно о визите Грема на производство дронов?

Американский политик имел возможность ознакомиться с процессами разработки и изготовления тяжелых ударных дронов Vampire, которых красноречиво прозвали "Баба Яга".

Речь идет также о других не менее популярных разработках: FPV-дронах Shrike различных модификаций и перехватчиках "Шахедов" P1-SUN.

Справка. P1-SUN уничтожает вражеские беспилотники типа "Шахед" методом кинетического тарана или подрыва боевой части. Его базовая стоимость составляет около 1000 долларов, что делает его в разы дешевле традиционных зенитных ракет.

В то же время вскоре на поле боя появятся новые технологические решения – их команда SkyFall также представила сенатору.

Линдси Грэм также ознакомился с возможностями Академии SkyFall, которая готовит пилотов, техников и инструкторов для работы с беспилотными системами.

В ходе встречи стороны сосредоточились на перспективах углубления украинско-американского сотрудничества в сфере оборонных технологий.

Сенатор США на производстве украинских дронов: смотрите фото пресс-службы SkyFall

В частности, речь шла о развитии инновационных решений и возможностях технологического партнерства между Украиной и США. По завершении визита в Украину сенатор Линдси Грэм, общаясь с журналистами, отметил высокий уровень развития украинской отрасли беспилотных систем.

Для Америки было бы огромной ошибкой не сотрудничать с Украиной в сфере беспилотников. Они готовы помогать нам, потому что мы были готовы поддерживать Украину в самые тяжелые времена,

– сказал сенатор.

Он отметил, что был впечатлен масштабами предприятия и уровнем технологических решений, подчеркнув, что увиденные разработки относятся к числу самых современных в мире.

"Необходимость – мать всех изобретений", – подытожил американский сенатор.

Напомним, накануне, 10 июля, стало известно, что сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь согласовали с администрацией президента Дональда Трампа обновленную редакцию законопроекта о введении санкций против России. По словам Грэма, документ уже получил одобрение Белого дома.