ШІ-система "Марічка" буде допомагати українським військовим швидше ухвалювати рішення

Центрадьний науково-дослідний інститут ЗСУ презентував інтелектуально-інформаційну систему "Марічка". Закрита нейромережа покликана допомагати військовим командирам з оперативним ухваленням рішень.

Подробиці розповів начальник інституту Юрій Клят під час брифінгу 22 липня.

Що відомо про систему "Марічка"?

За словами Клята, зазвичай командиру полку чи бригади для ухвалення рішення потрібно від 6 до 12 годин і близько 20 документів. Натомість нова українська ШІ-система має скоротити цей процес до кількох хвилин.

Механізм, який порівнюють із ChatGPT, централізовано збиратиме та перевірятиме інформацію, аналізуватиме співвідношення бойових потенціалів і моделюватиме можливі сценарії дій.

Водночас остаточне рішення, як і раніше, залишатиметься за командиром. Серед основних можливостей "Марічки":

збір, обробка та перевірка даних;

автоматичний аналіз сил і засобів;

розрахунок необхідних ресурсів, дій та можливих втрат;

моделювання ситуації на інтерактивній карті;

оперативне інформування про зміни на полі бою.

Назву системі дали на честь популярного українського жіночого імені. Під час тестування "Марічка" успішно виконала завдання на тестових даних.

Надалі розробники планують продовжити навчання нейромережі, посилити захист інформаційних каналів та інтегрувати документи з грифами "для службового користування" і "таємно". У перспективі систему хочуть адаптувати до роботи з інформацією вищих рівнів секретності.

Водночас конкретні технічні характеристики "Марічки" з міркувань безпеки не розголошують. Очікується, що система допоможе підвищити ефективність роботи командирів і командних пунктів на рівні бригад, армійських корпусів та угруповань військ.

Заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко наголосив, що елементи штучного інтелекту вже використовують у безпілотниках, системах управління озброєнням та радарах.

Це дасть можливість винятково прискорити процес обробки інформації, управління військами та зброєю на полі бою,

– підкреслив Лебеденко.

Також він зазначив, що Україна працює над новими способами посилення протиповітряної оборони та захисту неба. За його словами, у ЗСУ вже розвивають проєкти, пов'язані зі зброєю майбутнього. Генштаб також співпрацює з приватними компаніями, які розробляють, зокрема, лазерні системи.