Подробности рассказал начальник института Юрий Клят во время брифинга 22 июля.

Что известно о системе "Маричка"?

По словам Клята, обычно командиру полка или бригады для принятия решения требуется от 6 до 12 часов и около 20 документов. В то же время новая украинская ИИ-система должна сократить этот процесс до нескольких минут.

Механизм, который сравнивают с ChatGPT, будет централизованно собирать и проверять информацию, анализировать соотношение боевых потенциалов и моделировать возможные сценарии действий.

При этом окончательное решение, как и раньше, будет оставаться за командиром. Среди основных возможностей "Марички":

сбор, обработка и проверка данных;

автоматический анализ сил и средств;

расчет необходимых ресурсов, действий и возможных потерь;

моделирование ситуации на интерактивной карте;

оперативное информирование об изменениях на поле боя.

Название системе дали в честь популярного украинского женского имени. В ходе тестирования "Маричка" успешно выполнила задачи на тестовых данных.

В дальнейшем разработчики планируют продолжить обучение нейросети, усилить защиту информационных каналов и интегрировать документы с грифами "для служебного пользования" и "секретно". В перспективе систему хотят адаптировать к работе с информацией более высоких уровней секретности.

В то же время конкретные технические характеристики "Марички" из соображений безопасности не разглашаются. Ожидается, что система поможет повысить эффективность работы командиров и командных пунктов на уровне бригад, армейских корпусов и группировок войск.

Заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко подчеркнул, что элементы искусственного интеллекта уже используются в беспилотниках, системах управления вооружением и радарах.

Это позволит значительно ускорить процесс обработки информации, управления войсками и вооружением на поле боя,

– подчеркнул Лебеденко.

Также он отметил, что Украина работает над новыми способами усиления противовоздушной обороны и защиты неба. По его словам, в ВСУ уже разрабатывают проекты, связанные с оружием будущего. Генштаб также сотрудничает с частными компаниями, которые разрабатывают, в частности, лазерные системы.