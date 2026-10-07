Швеція розмістить Patriot у Польщі, щоб захищати центр, через який іде зброя Україні
Швеція розгорне системи протиракетної оборони Patriot на сході Польщі. Вони посилять захист важливого логістичного центру НАТО, через який проходить військова допомога Україні.
Про це 6 жовтня заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає Reuters.
Чому НАТО посилює захист Польщі?
Операція має розпочатися у грудні 2026 року. Швеція планує направити близько 100 військовослужбовців із підрозділу протиповітряної оборони в Гальмстаді. Водночас Стокгольм не розкриває, скільки саме систем Patriot буде розгорнуто на території Польщі.
Завдання як розгортання Gripen, так і розгортання Patriot полягає... у захисті логістичного центру НАТО в Польщі в аеропорту,
– заявив прем'єр-міністр Швеції.
Швеція посилить свою військову присутність у Польщі одразу за двома напрямками. Минулого тижня країна оголосила про відправлення винищувачів Gripen для участі в місії НАТО з патрулювання та спостереження за повітряним простором.
Рішення Швеції ухвалене на тлі зростання побоювань щодо можливих російських гібридних атак проти країн, які підтримують Україну. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявляв, посилаючись на розвіддані, що Росія може готувати атаки безпілотниками та ракетами проти держав – союзників України.
Нагадаємо, Польща готує закон про так званий "передвоєнний стан", який має дозволити країні швидше реагувати на загрози ще до офіційного початку війни. Документ визначатиме правила дій у ситуації, коли країна формально перебуває у мирному часі, але рівень загроз уже значно вищий.
Законопроєкт має посилити оборонні спроможності Польщі та покращити взаємодію армії зі службами внутрішньої безпеки.
Особливу увагу планують приділити протидії гібридним і кібернетичним загрозам, а також дезінформації. Нові правила можуть дозволити швидше перекидати військові підрозділи та краще готувати інфраструктуру до дій армії.
Також Польща хоче узгодити свій План оборонного реагування з документом НАТО – NATO Response System. Крім того, планується збільшити кількість підрозділів, які перебуватимуть у системі постійного оборонного чергування.
Законопроєкт також передбачає зміни у системі військових навчань, тренувань і курсів відповідно до нових загроз. Очікується, що документ можуть передати на розгляд президента Польщі вже протягом найближчих кількох тижнів.