Про це 6 жовтня заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає Reuters.

Чому НАТО посилює захист Польщі?

Операція має розпочатися у грудні 2026 року. Швеція планує направити близько 100 військовослужбовців із підрозділу протиповітряної оборони в Гальмстаді. Водночас Стокгольм не розкриває, скільки саме систем Patriot буде розгорнуто на території Польщі.

Завдання як розгортання Gripen, так і розгортання Patriot полягає... у захисті логістичного центру НАТО в Польщі в аеропорту,

– заявив прем'єр-міністр Швеції.

Швеція посилить свою військову присутність у Польщі одразу за двома напрямками. Минулого тижня країна оголосила про відправлення винищувачів Gripen для участі в місії НАТО з патрулювання та спостереження за повітряним простором.

Рішення Швеції ухвалене на тлі зростання побоювань щодо можливих російських гібридних атак проти країн, які підтримують Україну. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявляв, посилаючись на розвіддані, що Росія може готувати атаки безпілотниками та ракетами проти держав – союзників України.

Нагадаємо, Польща готує закон про так званий "передвоєнний стан", який має дозволити країні швидше реагувати на загрози ще до офіційного початку війни. Документ визначатиме правила дій у ситуації, коли країна формально перебуває у мирному часі, але рівень загроз уже значно вищий.

Законопроєкт має посилити оборонні спроможності Польщі та покращити взаємодію армії зі службами внутрішньої безпеки.

Особливу увагу планують приділити протидії гібридним і кібернетичним загрозам, а також дезінформації. Нові правила можуть дозволити швидше перекидати військові підрозділи та краще готувати інфраструктуру до дій армії.

Також Польща хоче узгодити свій План оборонного реагування з документом НАТО – NATO Response System. Крім того, планується збільшити кількість підрозділів, які перебуватимуть у системі постійного оборонного чергування.

Законопроєкт також передбачає зміни у системі військових навчань, тренувань і курсів відповідно до нових загроз. Очікується, що документ можуть передати на розгляд президента Польщі вже протягом найближчих кількох тижнів.