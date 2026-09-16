Скільки літаків А-50 лишилося в Росії та як вони намагаються перехоплювати ракети FP-5 Фламінго

Російські війська змушені залучати літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50У для відбиття атак українських крилатих ракет FP-5 "Фламінго" вглиб території Росії. Це свідчить про критичні прогалини наземної протиповітряної оборони ворога у радіолокаційному контролі власного повітряного простору.

Як повідомляє прес-служба компанії Fire Point з посиланням на CEO Ірину Терех, використання противником літаків А-50 створило додаткові виклики для застосування українського озброєння, проте Сили оборони вже працюють над нейтралізацією цих бортів.

Чому А-50 залучають для виявлення українських дронів?

При злітній масі шість тонн крилата ракета FP-5 "Фламінго" має довжину фюзеляжу 12 метрів та розмах крил до семи метрів.

Необхідність залучати стратегічний резерв авіації для виявлення настільки габаритних повітряних цілей підтверджує слабкість наземного радіолокаційного поля противника.

Скільки бортів А-50У залишається у розпорядженні Росії

Згідно з даними аналітичного центру ЦАСТ, у періодичній експлуатації в Росії перебуває не більше чотирьох літаків А-50У з п'яти наявних. Використання літаків А-50 у базовій версії росіяни повністю припинили.

На початок повномасштабної війни в розпорядженні російських військових перебувало вісім А-50У, з яких ворог визнав втрату щонайменше трьох одиниць. Одночасно підняти в повітря всі наявні борти росіяни наразі не здатні.

Основним місцем дислокації бортів вважається аеродром Иваново-Северный, де базується 610-й Центр бойового застосування та переучування. Літаки злітають на бойове чергування з певною періодичністю та послідовністю.

Обмежена кількість діючих літаків радіолокаційного дозору суттєво послаблює спроможності ворога, що стає особливо важливим чинником на тлі майбутнього отримання Україною шведських винищувачів JAS 39 Gripen.

До речі, Франція почала адаптувати керовані авіабомби AASM HAMMER для Gripen, які планують передати Україні. Це розширить перелік літаків, з яких Повітряні сили ЗСУ зможуть застосовувати високоточну зброю.