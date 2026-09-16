Как сообщает пресс-служба компании Fire Point со ссылкой на генерального директора Ирину Терех, использование противником самолетов А-50 создало дополнительные сложности для применения украинского вооружения, однако Силы обороны уже работают над нейтрализацией этих самолетов.

Почему А-50 задействуют для обнаружения украинских дронов?

При взлетной массе шесть тонн крылатая ракета FP-5 "Фламинго" имеет длину фюзеляжа 12 метров и размах крыльев до семи метров.

Необходимость задействовать стратегический резерв авиации для обнаружения столь габаритных воздушных целей подтверждает слабость наземного радиолокационного поля противника.

Сколько самолетов А-50У остается в распоряжении России

Согласно данным аналитического центра ЦАСТ, в периодической эксплуатации в России находится не более четырех самолетов А-50У из пяти имеющихся. Использование самолетов А-50 в базовой версии россияне полностью прекратили.

На момент начала полномасштабной войны в распоряжении российских военных находилось восемь А-50У, из которых противник признал потерю как минимум трех единиц. Одновременно поднять в воздух все имеющиеся самолеты россияне пока не способны.

Основным местом дислокации самолетов считается аэродром Иваново-Северный, где базируется 610-й Центр боевого применения и переобучения. Самолеты вылетают на боевое дежурство с определенной периодичностью и последовательностью.

Ограниченное количество действующих самолетов радиолокационного дозора существенно ослабляет возможности противника, что становится особенно важным фактором на фоне предстоящего получения Украиной шведских истребителей JAS 39 Gripen.

Кстати, Франция начала адаптировать управляемые авиабомбы AASM HAMMER для Gripen, которые планируется передать Украине. Это расширит перечень самолетов, с которых Воздушные силы ВСУ смогут применять высокоточное оружие.