Литва тестує українську систему SkyFortress для полювання на дрони

У Литві розгортають пілотну систему моніторингу повітряного простору SkyFortress. Це розроблена в Україні акустична система виявлення безпілотників, яка призначена для пошуку низьколітаючих об'єктів за звуком або радіосигналами.

Про це йдеться у матеріалі LRT.

Як працює технологія

Система використовує штучний інтелект, щоб виявляти та відстежувати низьколітаючі дрони або крилаті ракети. Також вона здатна в режимі реального часу класифікувати об'єкти, які залишають акустичні або електромагнітні сліди.

У Міноборони Литви зазначають, що SkyFortress доповнює перший етап системи протиповітряної оборони – спостереження за повітряним простором. У відомстві наголосили, що замість розробки всіх рішень з нуля країна адаптує системи, які вже працюють в Україні.

Впровадження цієї технології дозволить закрити прогалини в моніторингу та суттєво підвищити захищеність нашого простору,

— заявили в міністерстві оборони Литви.

Що передбачає проєкт?

Контракт на впровадження системи підписали влітку 2026 року. Він передбачає не лише використання самої системи, а й обробку даних, зібраних її сенсорами.

Крім того, у межах проєкту використовуватимуть бібліотеки цифрових сигнатур акустичних і радіочастотних сигналів, створені на основі несекретних даних. Також передбачене навчання персоналу.

Під час тестування у Литві перевірятимуть, наскільки система здатна виявляти та ідентифікувати низьколітаючі безпілотники.

Чому Литва посилює захист неба

Литовська влада зазначає, що повітряні загрози швидко змінюються, тому країна адаптує вже наявні рішення. SkyFortress має стати частиною ширшої системи протиповітряної оборони – від спостереження за повітряним простором до перехоплення та нейтралізації загроз.

Раніше, у вересні, у Литві збили безпілотник, який залетів із території Білорусі. Це зробили італійські винищувачі, що базуються у Шяуляї. За даними LRT, це був перший випадок збиття дрона над територією Литви. Раніше подібні інциденти фіксували в Латвії та Естонії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна також змінює захист Києва через появу російських реактивних дронів. Крім того, як вже повідомлялося на нашому сайті, російські безпілотники регулярно залітають на територію країн Альянсу – нещодавно такий апарат вибухнув біля кордону з Польщею.