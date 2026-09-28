Про удар поблизу кордону повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соціальній мережі X.

Як Варшава відреагувала на атаку?

За словами очільника польського оборонного відомства, система протиповітряної оборони Польщі та військова авіація негайно зреагували на загрозу й перебували у повній бойовій готовності протягом усього інциденту.

Після скасування сигналу повітряної тривоги чергові літаки повернулися на свої бази. Системи протиповітряної оборони Польщі знову перейшли в режим спостереження та чергування.

Варто зауважити, що було влучання в селі Старовойтове, де розташований міжнародний пункт пропуску "Ягодин". Так, ударна хвиля пошкодила приміщення КПП при в’їзді до термінала. Даних про постраждалих чи загиблих наразі немає.

Посилення заходів безпеки на польському кордоні

Повітряні сили ЗСУ напередодні фіксували рух ворожого реактивного безпілотника через селище Головне на Волині у напрямку кордону. Об'єкт прямував у бік пункту пропуску Ягодин, який розташований поруч із польським Дорогуськом.

Польське військово-політичне керівництво вже неодноразово застерігало про зростання небезпеки для прикордонних регіонів через зміну тактики російських обстрілів.

Раніше очільник оборонного відомства наголошував, що за відсутності достатніх засобів ППО в української армії ворожі безпілотники здатні летіти безпосередньо на територію сусідніх держав.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, через систематичні удари ворога Польща масово встановлює сирени біля кордону для оперативнішого оповіщення населення.