Про це повідомляє "РБК-Україна".

Що відомо про атаку поблизу Ягодина

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про реактивний дрон в районі селища Головне на Волині, який рухався в напрямку польського кордону.

Як повідомили джерела видання у ДПСУ, дрон нібито впав у лісі неподалік пункту пропуску біля людей та прикордонної інфраструктури.

У Польщі також лунали сирени через загрозу БпЛА на заході України. Там припиняли роботу аеропорти Жешува і Любліна. Окрім того, відомо про залучення польської військової авіації.

"У зв'язку з необхідністю забезпечення свободи дій військової авіації аеропорти в Любліні та Жешуві призупинили авіаційну діяльність", – йдеться у заяві PANSA.