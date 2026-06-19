Доступ до російської зброї: Україна запускає унікальну платформу TrophyLab

Україна запускає платформу TrophyLab, яка відкриває міжнародним партнерам доступ до даних про російські зразки озброєння, зокрема ракети та інші системи. Це має пришвидшити розробку засобів протидії та посилити обороноздатність України й союзників.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко та міністр оборони Михайло Федоров.

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Що відомо про платформу, яку відкрили в Україні?

Міністерство оборони України запустило платформу TrophyLab, яка відкриває українським фахівцям та міжнародним партнерам доступ до інформації про російські зразки озброєння. Йдеться про систематизовані дані, зокрема щодо ракет, технічних рішень та інших військових технологій РФ.

За словами розробників ініціативи, кожен трофейний зразок російської техніки, захоплений на полі бою, розглядається не лише як військовий трофей, а як джерело критично важливої інформації про можливості противника.

Платформа TrophyLab створена як єдиний центр дослідження трофейної техніки, що об'єднує українські оборонні структури, наукові установи, виробників та міжнародних партнерів. До наповнення бази залучені підрозділи Сил оборони України, ГУР, СБУ та профільні дослідницькі центри.

Користувачі платформи отримують доступ до каталогу креслень, технічних характеристик та результатів аналізу російського озброєння. Також передбачена можливість використовувати вже наявні дослідження для пришвидшення розробки засобів протидії.

Хто може отримати доступ до платформи?

Доступ до TrophyLab можуть отримати українські оборонні підприємства, військові частини, наукові установи, а також міжнародні партнери – урядові структури та оборонні компанії країн-партнерів, які відповідають вимогам Міністерства оборони.

Окремо передбачено можливість подачі запитів на фізичне дослідження трофейних зразків – від аналізу без пошкодження до повного розбирання або випробувань.

У Міноборони наголошують, що мета платформи – скоротити цикл створення рішень для протидії російській зброї та посилити міжнародну співпрацю у сфері оборони.

Нагадаємо, країни G7 та США домовилися про запуск ліцензійного виробництва в Україні далекобійної зброї та систем ППО. Йдеться не лише про постачання, а й про локалізацію виробництва за західними технологіями.

За даними Le Parisien, союзники планують дозволити виготовлення в Україні як засобів протиповітряної оборони, так і ракет для ударів у глибину території противника. Також передбачено розширення постачань перехоплювачів і іншого озброєння.