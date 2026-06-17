Про це повідомляє Le Parisien із посиланням на неназване дипломатичне джерело.

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Що виготовлятимуть в Україні?

За даними джерел, країни G7 домовилися розширити підтримку української оборонної промисловості та налагодити виробництво в Україні далекобійних ракет і систем протиповітряної оборони за ліцензіями західних партнерів.

Ми будемо виробляти за ліцензією не лише системи ППО, а й засоби для ударів у глибину території,

– наголосив співрозмовник.

Ці домовленості закріплені у спільній заяві лідерів країн G7. У документі зазначається, що вони погодилися збільшити постачання Україні систем ППО, додаткових перехоплювачів, а також далекобійних засобів ураження.

Також вони висловили готовність надати ліцензії, які дозволять розширити власне виробництв. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що американські компанії зможуть надавати такі ліцензії європейським виробникам.

Він висловив вдячність президенту США Дональду Трампу за готовність до співпраці у цьому напрямку. На його думку, ліцензійні угоди дозволять ефективніше використовувати наявні виробничі потужності союзників.

Видання нагадує, що відповідна заява пролунала на тлі рішення США відновити частину санкцій проти російської нафти, які раніше були тимчасово послаблені через різке зростання цін на нафту на тлі конфлікту навколо Ірану.

Які результати саміту?

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте розповів про "позитивні сигнали" після саміту G7. За його словами, Альянс приділить основну увагу підтримці України, і що США та європейські союзники зберігають тверду відданість у цьому.

Повідомляли, що завдяки укладанню домовленості між Іраном і США лідери держав-членів "Групи семи" змогли зосередитися на Україні під час саміту. Переговори стосовно підтримки Києва відбувалися в позитивному тоні.