Про це повідомляє 24 Канал.

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На саміті G7 у Франції, каже Рютте, вже пролунали деякі позитивні сигнали від лідерів.

Він зауважив, що на саміті НАТО наступного місяця держави-члени зосередяться насамперед на тому, "що потрібно Україні для продовження боротьби". Зокрема, він наголосив на постачанні військової техніки, включаючи американські перехоплювачі для системи Patriot.

Я цілком впевнений, що разом ми забезпечимо вас усім необхідним у тій мірі, в якій європейці та американці можуть допомогти вам захистити себе,

– зазначив Рютте.

Генсек НАТО запевнив, що США та європейські союзники зберігають тверду відданість підтримці України, а їхня основна увага буде зосереджена на забезпеченні України необхідними фінансами та військовою допомогою. Він також сказав, що у Володимира Зеленського буде багато зустрічей на саміті НАТО в Анкарі наступного місяця, але не з усіма 32 лідерами Альянсу.

Важливо продовжувати підтримку України, щоб вона зберегла перевагу на фронті,

– наголосив генсек.

Водночас очільник Альянсу додав, що союзники вже надали Україні "артилерію, боєприпаси та допомогу на мільярди".

Нагадаємо, що дещо раніше президент Володимир Зеленський заявив, що президент Дональд Трампа схвально поставився до прохання Києва надати додаткові ракети для систем Patriot. Водночас додамо, що Вашингтон наразі офіційно не оголошував рішення щодо цього питання.