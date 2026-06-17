Об этом сообщает 24 Канал.

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На саммите G7 во Франции, по словам Рютте, уже прозвучали некоторые позитивные сигналы от лидеров.

Он отметил, что на саммите НАТО в следующем месяце государства-члены сосредоточатся прежде всего на том, "что нужно Украине для продолжения борьбы". В частности, он подчеркнул важность поставок военной техники, включая американские перехватчики для системы Patriot.

Я полностью уверен, что вместе мы обеспечим вас всем необходимым в той мере, в какой европейцы и американцы могут помочь вам защитить себя,

– отметил Рютте.

Генеральный секретарь НАТО заверил, что США и европейские союзники по-прежнему твердо привержены поддержке Украины, а их основное внимание будет сосредоточено на обеспечении Украины необходимыми финансовыми средствами и военной помощью. Он также сказал, что у Владимира Зеленского будет много встреч на саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце, но не со всеми 32 лидерами Альянса.

Важно продолжать поддержку Украины, чтобы она сохранила преимущество на фронте,

– подчеркнул генсек.

В то же время глава Альянса добавил, что союзники уже предоставили Украине "артиллерию, боеприпасы и помощь на миллиарды".

Напомним, что несколько ранее президент Владимир Зеленский заявил, что президент Дональд Трамп одобрительно отнесся к просьбе Киева предоставить дополнительные ракеты для систем Patriot. В то же время добавим, что Вашингтон пока официально не объявлял о решении по этому вопросу.