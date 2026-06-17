Про таке Суспільному повідомили власні джерела, наближені до саміту.

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Яка позиція G7 щодо України?

Як зазначив співрозмовник, "серйозних розбіжностей" у позиціях лідерів не було. Загалом панувала "значна злагодженість", попри подекуди різні точки зору.

Повна згода серед учасників була щодо того, що підтримку України необхідно не просто зберігати, а й нарощувати.

За словами джерела, лідери високо оцінили результати, яких президент України Володимир Зеленський досяг за рік після попередньої зустрічі, назвавши ці зміни важливим переломним етапом.

Співрозмовник також стверджує, що навіть Дональд Трамп визнав зміну ситуації та був готовий знову активно долучатися до обговорення.

Позитивний розвиток подій щодо угоди між США та Іраном дозволив лідерам знову зосередити всю увагу на Україні,

– наголосив співрозмовник.

Цікаво! Як повідомила журналістка німецького DW Мікаела Кефнер, президент США усвідомлює, що позиції російського лідера та його аргументи є слабшими, ніж раніше.

За його словами, дискусії були предметними й торкалися як нарощування військових спроможностей, так і посилення тиску на керівництво Росії на чолі з Володимиром Путіним.



Лідери "Групи семи" мають спільну позицію щодо підтримки України / AP Photo / Thibault Camus

Також співрозмовник зауважив, що наразі лідери не бачать чітких сигналів готовності Росії до змістовних переговорів, хоча певні зміни в підходах у Москві все ж помітні. На його думку, нинішній підхід має полягати у подальшому посиленні тиску, а не в обговоренні форматів переговорів чи місця за столом.

Щодо енергетичних санкцій він додав, що серед учасників панує консенсус про необхідність їх подальшого посилення, і це усвідомлюють усі сторони.

Зазначимо також: Трамп у розмові з журналістами заявив, що США після завершення війни в Ірані можуть більше не залежати від російської нафти. Водночас європейські лідери намагалися переконати його, що попередні підходи Вашингтона до можливих умов угоди були занадто вигідними для Москви.