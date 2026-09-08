Сам проти російської піхоти: неймовірна історія, як один НРК тримав позицію 45 днів

Зростає кількість місій, які виконують наземні роботизовані комплекси. Від початку 2026 року обсяг збільшився у 3,3 раза. За серпень НРК виконали на фронті понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних завдань, а загалом з січня – 112 тисяч. Однак роботи здійснюють й інші місії, зокрема ударні.

Юрій Поріцький, СЕО компанії DEVDROID, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів про те, що у 2022 – 2023 роках, комунікуючи з військовими підрозділами, розпочалась робота над створенням бойового модуля. Згодом – над тим, як його пересувати з точки "А" в точку "Б". Розробники рухалися до інтеграції з мобільними платформами гусеничного та колісного типів.

Бойовий НРК утримував позиції: в чому полягала тактика

Перший запит, як розповів СЕО компанії DEVDROID, щодо встановлення бойового модуля на гусеничний засіб надійшов від Третього армійського корпусу. Вперше застосували такий бойовий НРК в бою влітку 2024 року.

Це було утримання позицій Третьою штурмовою бригадою. Є про це відеоматеріали. 45 днів засіб виїжджав, утримував позиції, відпрацьовував, повертався, де перезаряджався, і знову виїжджав на позицію,

– озвучив Поріцький.

Такий робот прикривав певний сектор, звідки російські окупанти намагалися штурмувати українські порядки. Тактика застосування полягала у тому, що коли йшла російська піхота, по ній відкривався вогонь з кулемета НРК (бойовий модуль адаптований під кулемет M2 Browning 12,7).

Коли по противнику працює кулемет, він залягає на землю. Після цього виконувалось завдання з гранатомета або добивали FPV-дронами. Була мета зупинити просування ворога на конкретній ділянці, а вже потім хтось відпрацьовував вказаними засобами,

– пояснив Поріцький.

СЕО компанії DEVDROID уточнив, що ця платформа станом на зараз могла бути змінена, але сам бойовий модуль, який здійснював такі завдання ймовірніше зберігся та функціонує надалі. Він додав, що важко відстежувати долю всіх засобів, оскільки сьогодні мовиться про тисячі виготовлених, які допомагають українським військовим виконувати спект місій на полі бою.

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