Вигідно обом: у МЗС поділились деталями оборонної співпраці України і Болгарії

Україна та Болгарія співпрацюють на комерційних засадах, а не в межах безоплатної військової допомоги. Така взаємодія є взаємовигідною та відповідає інтересам обох держав.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає 24 Канал.

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За словами Тихого, така співпраця приносить користь обом сторонам, зокрема Україна отримує необхідне озброєння та техніку, а болгарський оборонний сектор має додаткові можливості для розвитку.

У МЗС сподіваються на продовження такого партнерства, адже воно допомагає зміцнювати оборонні спроможності України та сприяє досягненню спільних безпекових цілей.

Ми вдячні Болгарії, вдячні за те, що такі проєкти є можливими. За цю співпрацю з їхньою оборонною компанією. І ця співпраця комерційна, взаємовигідна, дозволяє нам швидше досягати мирних домовленостей,

– наголосив Тихий.

Нагадаємо, що днем раніше, 9 червня, міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов заявив, що його країна більше не постачатиме зброю Україні, висловивши переконання, що "війна в Україні не буде вирішена на полі бою".

А 30 березня стало відомо, що Болгарія приєднається до програми PURL із закупівель американської зброї країнами Європи на потреби України.