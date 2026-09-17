Україна пропонує Японії укласти Drone Deal, – Зеленський

Україна прагне розбудувати оборонно-технічну співпрацю з Японією та запропонувала укласти Drone Deal. Київ розраховує на двосторонню торгівлю у сфері мілтек як між урядами, так і між бізнесами.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю NHK.

Що країнам принесе співпраця?

За словами Зеленського, наразі понад 70% української оборонної промисловості становить саме приватний сектор. Фокус на оборонно-промисловій базі дозволить збільшити обсяг двосторонньої торгівлі між Україною та Японією.

Українська сторона висловила зацікавленість у підписанні спеціальної угоди у сфері безпілотних технологій.

Ми хотіли укласти Drone Deal із Японією. Можливо, вам знадобиться якесь оборонне обладнання. Це, звичайно, вирішувати Японії,

– заявив глава держави.

Зеленський визнав, що в правових системах двох країн є розбіжності, однак ключовими напрямами співпраці можуть стати розвідка, розмінування, протиповітряна оборона, кібербезпека та морський моніторинг.

"Коли йдеться про захист, нейтральних країн не буває. Іноді у вас навіть немає великої армії, але вам потрібен великий оборонний сектор", – вважає український лідер.

Нагадаємо, Польща розглядає можливість передати Україні кілька ракет для систем Patriot у рамках нового пакета допомоги. Водночас йдеться лише про невелику кількість боєприпасів, а не про масштабне постачання.