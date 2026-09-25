Україна створює ШІ, який намагатиметься передбачати дії противника

Міноборони тестує систему SPECTR, яка має аналізувати великі масиви бойових даних, знаходити закономірності та допомагати штабам планувати операції. Розробку створюють у Defense AI Center "A1", де хочуть перетворити накопичений Україною досвід війни на інструмент для ухвалення рішень.

Україна створює систему штучного інтелекту SPECTR, яка аналізуватиме бойові дані та прогнозуватиме можливі дії противника. Про це повідомило Міністерство оборони України, зазначивши, що рішення вже тестують кілька бойових підрозділів. У Міноборони очікують, що система допоможе військовим швидше працювати з інформацією та автоматизує частину рутинних процесів у штабах.

SPECTR має працювати з даними, а не замінювати військових

Керівник Defense AI Center "A1" Данило Цьвок описує SPECTR як своєрідну операційну систему для ведення війни. Вона повинна допомагати військовим аналізувати ситуацію, знаходити закономірності, формувати можливі сценарії та оцінювати подальші кроки противника.

Ідея тут доволі практична. На сучасному полі бою інформації настільки багато, що проблема часто полягає вже не в її отриманні, а в тому, щоб встигнути її обробити. Дані надходять від безпілотників, розвідки, наземних підрозділів, сенсорів та інших систем, а командуванню потрібно швидко зрозуміти, що з цього справді має значення.

Саме на цьому етапі й має працювати SPECTR. Система повинна брати великі масиви інформації, знаходити в них повторювані сценарії та допомагати військовим оцінювати можливі варіанти розвитку ситуації.

При цьому мова не йде про повністю автономного "командира", який самостійно ухвалюватиме рішення про застосування зброї. За задумом Міноборони, ШІ має бути інструментом для військових, який скорочує час на обробку інформації та допомагає працювати з нею швидше.

Чому Україні потрібна власна система

Defense AI Center "A1" Міноборони запустило у березні 2026 року за підтримки уряду Великої Британії. Як розповідав 24 Каналу керівник центру Данило Цьвок, одним із головних напрямів роботи "A1" є саме аналіз бойових даних, прогнозування та моделювання бойових дій.

Це важливо ще й через обсяг унікальної інформації, який Україна накопичила за роки повномасштабної війни. Фактично українські військові та оборонні компанії щодня отримують величезний масив даних про застосування дронів, роботу РЕБ, ППО, артилерії, розвідки та наземних роботизованих систем.

У квітневому матеріалі Мілітарі 24 розповідав, як Україна будує data-driven армію та навчає ШІ на реальному бойовому досвіді. Тоді йшлося про сотні українських розробок зі штучним інтелектом, системи комп'ютерного зору, автономне наведення дронів та використання алгоритмів для аналізу інформації з поля бою.

SPECTR виглядає наступним кроком у цьому процесі, оскільки йдеться вже не про окремий дрон або бойову платформу, а про роботу з інформацією на рівні планування операцій.

ШІ вже допомагає шукати слабкі місця противника

Україна поступово використовує штучний інтелект не лише для керування окремими безпілотниками. Алгоритми вже застосовують для аналізу великих масивів розвідувальної інформації, пошуку цілей та планування ударів.

Показовим прикладом є система "Призма", про яку Мілітарі 24 писав після публікації CNN. Вона використовує ШІ для аналізу даних про роботу російської ППО та пошуку маршрутів, які дозволяють українським дронам обходити виявлені зони ураження.

Інший напрям пов'язаний із використанням ШІ безпосередньо на безпілотниках. Алгоритми допомагають розпізнавати об'єкти, супроводжувати їх і продовжувати виконання завдання навіть тоді, коли супутникова навігація або канал зв'язку працюють нестабільно.

Мілітарі 24 також розбирав реальні можливості та обмеження штучного інтелекту на полі бою, зокрема питання автономності дронів, роботи в умовах РЕБ та проблем, які виникають під час перенесення лабораторних технологій у реальну війну.

Дані залишатимуться у захищеному периметрі

Окреме питання для SPECTR - безпека даних. У Міноборони наголошують, що система працюватиме в наявних системах Сил оборони, а також на локальних пристроях, призначених для роботи із чутливою інформацією.

Тобто українські військові не повинні передавати бойові дані у звичайні хмарні сервіси для того, щоб отримати результат роботи моделі. Система має працювати всередині захищеного контуру, що особливо важливо для інформації про розташування підрозділів, маршрути, цілі та плани операцій.

Питання захисту даних стає ще важливішим у міру того, як ШІ переходить від окремих експериментальних систем до повноцінної військової інфраструктури. Адже якість алгоритму залежить не лише від самої моделі, а й від того, наскільки якісні, актуальні та захищені дані вона отримує.

Україна поступово переходить від ШІ для дронів до ШІ для армії

Перший етап українського військового ШІ був значною мірою пов'язаний із безпілотниками. Алгоритми допомагали дронам бачити цілі, орієнтуватися без GPS та працювати в умовах радіоелектронної боротьби.

Тепер цей підхід поступово виходить за межі окремих платформ. ШІ починають використовувати для аналізу всієї сукупності даних, які надходять із поля бою, а наступним рівнем стає допомога у плануванні операцій.

Саме тут SPECTR може стати одним із ключових проєктів "A1". Якщо система зможе не просто швидко обробляти інформацію, а й знаходити закономірності, які складно побачити людині серед величезного потоку даних, військові отримають інструмент для скорочення часу між появою нової інформації та рішенням командування.

Водночас реальна цінність SPECTR стане зрозумілою лише після масштабнішого застосування у військах. Поки система проходить тестування, а її здатність прогнозувати дії противника ще має бути перевірена на реальних сценаріях.