"Є перші результати": Зеленський назвав найефективніші дрони-перехоплювачі

Україна вже отримала перші результати застосування дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими повітряними цілями. Найкращий показник наразі становить близько 30% збиття.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами в Києві.

Який дрон показав найкращий результат?

Перехоплювачі "Барс" уже продемонстрували перші успішні удари та влучання. Наразі саме ця розробка має найвищий показник ефективності серед дронів-перехоплювачів – близько 30% збиття повітряних цілей.

Це далекобійні дрони, які майже ракети. І зараз вони показують десь 30% збиття. Але все зростає. Ми вдячні Німеччині. Ми отримаємо 2 тисячі "Барсів", які разом виробляємо,

– сказав президент.

Україна паралельно працює над іншими моделями перехоплювачів. Вони також поступово проходять необхідні етапи випробувань. Серед них і програма "Турелі".

"Програма "Турелі". Ми тільки почали її нормально розвивати. Будуть десятки цих турелей на різних об’єктах. Будемо захищати як можемо, – сказав він.

Зеленський висловив сподівання, що між виробниками виникне конструктивна конкуренція. Це має сприяти появі ефективніших систем для боротьби з російськими ударними дронами.

Раніше президент повідомляв, що Україна випробовує одразу кілька моделей швидкісних дронів-перехоплювачів. Станом на початок жовтня йшлося про п'ять таких моделей, одна з яких може бути виготовлена в кількості близько 400 одиниць до кінця місяця.

Водночас Україна розвиває й інші засоби протидії реактивним БпЛА. Зокрема, Київ може почати отримувати перші результати програми малих ракет уже в другій половині жовтня. Йдеться про вітчизняні розробки, які планують застосовувати для боротьби з реактивними безпілотниками Росії.

За словами Зеленського, Україна одночасно працює над кількома видами малих ракет. Їхнє призначення – протидія реактивним БпЛА, які Росія використовує для атак по українських містах та інших цілях. Президент не став розкривати назви розробок, пояснивши, що їх є кілька.