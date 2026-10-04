Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Зеленський розповів про нові ракети

Зеленський зазначив, що Україна працює одразу над кількома видами малих ракет. Їхнє призначення – протидія реактивним безпілотникам, які Росія використовує для атак по українських містах та інших цілях.

Президент не став розкривати назви розробок, однак наголосив, що йдеться саме про вітчизняне виробництво.

Програма малих ракет, не буду казати зараз назву, їх кілька видів. Ми, вочевидь, побачимо результат у другій половині цього місяця. Ми розраховуємо побачити результат,

– сказав Зеленський.

Нагадаємо, Росія могла накопичити близько 10 тисяч звичайних ударних "Шахедів" із поршневими двигунами, що створює додаткову загрозу для української ППО. За даними джерела у Силах оборони, агресор наразі виробляє близько 2 тисяч "Гераней-4" та "Гераней-5" щомісяця. Окупанти дедалі частіше комбінують звичайні та реактивні "Шахеди" під час масованих атак.

Безпілотники запускають невеликими групами та хвилями, через що атаки можуть тривати багато годин. Така тактика змушує українські сили протиповітряної оборони постійно реагувати на нові повітряні цілі та витрачати ресурси. "

Однією з головних цілей Росії є виснаження української ППО та підтримання тривалої повітряної загрози. Водночас Москва продовжує нарощувати виробництво дронів, що може дозволяти їй проводити масштабні атаки частіше та з більшою тривалістю.