Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на джерело у Силах оборони.

Що відомо про запаси Росії?

Росія продовжує нарощувати виробництво ударних безпілотників із поршневими двигунами. Наразі країна-агресорка виготовляє близько 2 тисяч "Гераней-4" та "Гераней-5" щомісяця.

Збільшити виробництво цих дронів Росії вдалося після припинення випуску попередньої реактивної моделі – "Герань-3". Крім того, росіяни переорієнтували частину комплектуючих на новіші модифікації.

Водночас масштабування виробництва реактивних дронів залишається складнішим. Це пов'язано, зокрема, із залежністю Росії від турбореактивних двигунів, які, за даними джерел, переважно постачає Китай. Однак Москва вже намагається налагодити власне виробництво таких двигунів.

Станом на минулий тиждень Росія могла мати близько 10 тисяч звичайних ударних дронів із поршневими двигунами. Під час повітряних атак окупанти використовують одночасно реактивні та звичайні бензинові "Шахеди". Їх запускають невеликими групами та хвилями – по два-три, а іноді по чотири-п'ять безпілотників.

Такі групи йдуть одна за одною, розтягуючи атаку на багато годин. Одна з цілей цієї тактики – підтримувати тривалу повітряну загрозу, виснажувати українську ППО і змушувати її постійно реагувати на нові цілі,

– йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Росія вперше використала на реактивному безпілотнику боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН). За словами радника президента з питань розвитку технологій у сфері оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова, цей боєприпас розробили для ураження певних типів конструкцій, зокрема високовольтних опор і залізничних мостів.

Основний заряд важить 40 кілограмів і має 4 додаткові модулі ураження. Використання такого боєприпасу може вказувати на підготовку Росією ударів по відповідних об'єктах інфраструктури.

Бескрестнов припустив, що серед потенційних цілей окупантів можуть бути важливі високовольтні лінії електропередач.