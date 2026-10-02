Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Силах обороны.

Что известно о запасах России?

Россия продолжает наращивать производство ударных беспилотников с поршневыми двигателями. В настоящее время страна-агрессор производит около 2 тысяч "Гераней-4" и "Гераней-5" ежемесячно.

Увеличить производство этих дронов России удалось после прекращения выпуска предыдущей реактивной модели – "Герань-3". Кроме того, россияне переориентировали часть комплектующих на более новые модификации.

В то же время масштабирование производства реактивных дронов остается более сложной задачей. Это связано, в частности, с зависимостью России от турбореактивных двигателей, которые, по данным источников, в основном поставляет Китай. Однако Москва уже пытается наладить собственное производство таких двигателей.

По состоянию на прошедшую неделю Россия могла располагать около 10 тысяч обычных ударных дронов с поршневыми двигателями. Во время воздушных атак оккупанты используют одновременно реактивные и обычные бензиновые "Шахеды". Их запускают небольшими группами и волнами – по два-три, а иногда по четыре-пять беспилотников.

Такие группы следуют одна за другой, растягивая атаку на многие часы. Одна из целей этой тактики – поддерживать длительную воздушную угрозу, изнурять украинскую ПВО и заставлять ее постоянно реагировать на новые цели,

– говорится в материале.

Напомним, Россия впервые использовала на реактивном беспилотнике боезаряд кумулятивно-режущего специального снаряжения (КРСН). По словам советника президента по вопросам развития технологий в сфере обороны Сергея "Флэша" Бескрестнова, этот боеприпас разработан для поражения определенных типов сооружений, в частности высоковольтных опор и железнодорожных мостов.

Основной заряд весит 40 килограммов и имеет 4 дополнительных модуля поражения. Использование такого боеприпаса может свидетельствовать о подготовке Россией ударов по соответствующим объектам инфраструктуры.

Бескрестнов предположил, что среди потенциальных целей оккупантов могут быть важные высоковольтные линии электропередач.