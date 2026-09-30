Про це йдеться у заяві радника президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Чим небезпечний новий боєзаряд?

Противник уперше використав на реактивному БпЛА боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН). Його розробили спеціально для знищення конструкцій, зокрема високовольтних опор та залізних мостів.

КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кілограмів та чотирьох модулів ураження. "Флеш" припускає, що використання такого боєзаряду може бути пов'язане з конкретними планами противника.

Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач,

– каже він.

Нагадаємо, Росія обмежила використання повітряного простору над полігоном "Капустин Яр" в Астраханській області, звідки раніше здійснювалися запуски "Орешніка". Відповідні запровадження, за даними авіаційних повідомлень NOTAM, діятимуть з 28 вересня до 3 жовтня щодня з 09:00 до 19:00 за київським часом.

Через це не можна виключати, що Росія може готувати випробування або новий запуск балістичної ракети, зокрема "Орешніка". Водночас Офіційної причини запровадження обмежень Москва не повідомила.

Подібні NOTAM можуть вводити перед ракетними випробуваннями, військовими навчаннями чи іншими заходами на полігоні.