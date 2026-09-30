Об этом говорится в заявлении советника президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея "Флэша" Бескрестнова.

Почему новый боезаряд опасен?

Противник впервые применил на реактивном БПЛА боезаряд кумулятивно-режущей специальной нагрузки (КРСН). Его разработали специально для уничтожения сооружений, в частности высоковольтных опор и железных мостов.

КРСН состоит из основного боезаряда весом 40 килограммов и четырех модулей поражения. "Флэш" предполагает, что использование такого боезаряда может быть связано с конкретными планами противника.

Я думаю, что в планах противника – атаковать важные высоковольтные линии электропередач,

– говорит он.

Напомним, Россия ограничила использование воздушного пространства над полигоном "Капустин Яр" в Астраханской области, откуда ранее осуществлялись запуски "Орешника". Соответствующие ограничения, согласно данным авиационных сообщений NOTAM, будут действовать с 28 сентября по 3 октября ежедневно с 09:00 до 19:00 по киевскому времени.

В связи с этим нельзя исключать, что Россия может готовить испытания или новый запуск баллистической ракеты, в частности "Орешника". В то же время официальной причины введения ограничений Москва не сообщила.

Подобные NOTAM могут вводиться перед ракетными испытаниями, военными учениями или другими мероприятиями на полигоне.