Українські балістичні ракети вже виконують бойові завдання за прямим призначенням. Розробники з міркувань безпеки поки не розкривають усіх деталей процесу, проте натякають, що наслідки роботи вже чути.

Про це повідомили у телеграм-каналі Fire Point.

Як натякнули у Fire Point

У компанії зауважили, що ще 5 років тому в розробку та виробництво власної ракетної балістичної зброї в Україні було важко повірити.

Що потрібно, щоб створити власну балістику? Ще п'ять років тому в це було важко повірити. Але сьогодні українські ракети роблять саме те, для чого їх створили,

– написали розробники.

Українська балістика / Fire Point

В організації підкреслили, що сьогодні вітчизняні ракети вже виконують задачі, заради яких вони створювалися, хоча режим таємності поки не дозволяє показати все на відео чи фотографіях.

"З міркувань безпеки не все можна показати (поки що). Але дещо можна почути", – зауважили розробники, натякнувши на звукові наслідки ударів по ворожих цілях.

Натяки від Fire Point: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше у Fire Point розповіли, яка різниця між українськими балістичними ракетами FP-7 і FP-9.

Ракета FP-7 стала першим балістичним зразком команди та призначена для оперативного тиску на ворога. Її радіус ураження становить до 250 кілометрів, а маса бойової частини сягає 200 кілограмів.

Натомість FP-9 розробляють як інструмент стратегічного впливу з дальністю польоту до 850 кілометрів. Її бойова частина вагою 800 кілограмів здатна завдавати критичних руйнувань укріпленим об'єктам.