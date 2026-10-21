У 3 – 4 рази потужніший за аналоги: в Україні розробляють новий ударний БпЛА

Компанія "Українська бронетехніка" завершує розробку нового ударного безпілотника літакового типу. Виробник обіцяє, що він буде потужніший за наявні аналоги.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

Що відомо про новий ударний безпілотник

За словами Бельбаса, компанія запустила власну лінійку безпілотників у 2025 році й зараз працює над розширенням асортименту. Однією з нових розробок стане ударний БпЛА літакового типу з бойовою частиною масою близько 14 кілограмів.

Ті зразки, які зараз відпрацьовують по логістиці ворога, несуть зазвичай 3 – 4 кілограми. Ми ж хочемо запропонувати ринку рішення в 3 – 4 рази потужніше,

– зазначив він.

Йдеться про безпілотник UB120W, який розробляють на базі 120-мм мінометної міни. Очікується, що він зможе уражати цілі на відстані понад 100 кілометрів.

Попередня максимальна злітна маса дрона становитиме до 50 кілограмів, розмах крил – 2,5 метра, а довжина – 2,7 метра. Безпілотник зможе розвивати швидкість до 120 – 130 кілометрів на годину.

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Для керування передбачений радіоканал із резервним супутниковим зв'язком, на який система зможе автоматично перемикатися в разі втрати основного сигналу.

Крім того, компанія розглядає можливість оснащення безпілотника системою донаведення. Також його потенційно можна буде використовувати як хибну ціль для перевантаження російської протиповітряної оборони.