Об этом в интервью 24 Каналу рассказал генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Что известно о новом ударном беспилотнике

По словам Бельбаса, компания запустила собственную линейку БПЛА в 2025 году и сейчас работает над расширением ассортимента. Одной из новых разработок станет ударный БПЛА самолетного типа с боевой частью массой около 14 килограммов.

Те образцы, которые сейчас отрабатывают по логистике противника, несут обычно 3–4 килограмма. Мы же хотим предложить рынку решение в 3–4 раза мощнее,

– отметил он.

Речь идет о беспилотнике UB120W, который разрабатывается на базе 120-мм минометной мины. Ожидается, что он сможет поражать цели на расстоянии более 100 километров.

Предполагаемая максимальная взлетная масса дрона составит до 50 килограммов, размах крыльев – 2,5 метра, а длина – 2,7 метра. Беспилотник сможет развивать скорость до 120–130 километров в час.

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Для управления предусмотрен радиоканал с резервной спутниковой связью, на который система сможет автоматически переключаться в случае потери основного сигнала.

Кроме того, компания рассматривает возможность оснащения беспилотника системой донаведения. Также его потенциально можно будет использовать в качестве ложной цели для перегрузки российской противовоздушной обороны.