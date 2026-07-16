В Україні створили безпілотник з РЕБ для боротьби з російськими дронами

Українська компанія Unwave представила безпілотник "Ребодрон" із вбудованою системою радіоелектронної боротьби. Комплекс створили на запит одного з підрозділів Сил оборони України для протидії російським розвідувальним квадрокоптерам.

Українська компанія Unwave представила новий безпілотний комплекс "Ребодрон" із вбудованою системою радіоелектронної боротьби. Розробку вперше показали під час Unwave 3rd Anniversary Demo Day, повідомляє "Мілітарний". Комплекс створили на запит одного з підрозділів Сил оборони України, який шукав спосіб ефективніше протидіяти російським розвідувальним квадрокоптерам.

Відповідь на проблему, з якою зіткнулися військові

За словами розробників, поштовхом до створення "Ребодрона" стали звернення українських військових, яким регулярно дошкуляли російські квадрокоптери DJI Mavic. Саме тому виникла ідея перенести засоби радіоелектронної боротьби у повітря, щоб вони могли працювати безпосередньо в районі, де діють безпілотники противника.

Наразі комплекс існує у вигляді передсерійного зразка та продовжує проходити випробування.

Як працює "Ребодрон"

Безпілотник отримав інтегровану систему радіоелектронної боротьби, яка працює у діапазонах 2,4 та 5,8 ГГц. Саме ці частоти використовує більшість цивільних квадрокоптерів, які російська армія активно застосовує для розвідки та коригування артилерійського вогню.

Для придушення сигналу використовуються два передавальні модулі потужністю по 50 Вт. Система РЕБ має окреме живлення від власної акумуляторної батареї, що дозволило повністю розділити її з електронікою самого безпілотника та уникнути взаємних перешкод.

Тривалість польоту "Ребодрона" становить до 40 хвилин. На такий самий час розрахована й автономна робота системи радіоелектронної боротьби.

Під час випробувань комплекс підтвердив можливість придушувати квадрокоптери DJI Mavic на відстані до 200 метрів. В одному з тестів оператор безпілотника перебував приблизно за шість кілометрів від місця польоту та використовував підсилювач сигналу, однак "Ребодрон" все одно зміг порушити канал зв'язку.

Водночас розробники наголошують, що реальна ефективність залежить від багатьох чинників — потужності обладнання противника, рельєфу місцевості та відстані до оператора. Гарантованою зоною придушення вони називають близько 50 метрів, тоді як можливість роботи на дистанції до 200 метрів уже підтверджена практичними випробуваннями.

Може патрулювати або зависати над позиціями

"Ребодрон" може працювати у двох режимах. У першому він патрулює визначену ділянку, а в другому зависає над районом, виконуючи роль тимчасової повітряної платформи радіоелектронної боротьби.

Після виходу у задану точку безпілотник здатний утримувати позицію навіть без сигналу GPS. Для цього використовується система оптичної стабілізації, яка дозволяє компенсувати дрейф і залишатися поблизу визначеної точки.

Оператор також може вмикати або вимикати систему РЕБ уже під час польоту. Це дає змогу максимально непомітно наблизитися до району роботи ворожого безпілотника та активувати придушення лише в потрібний момент.

Більшість комплектуючих виробляють в Україні

Однією з особливостей "Ребодрона" стала висока частка українських компонентів. В Україні виготовляють польотний контролер, плати розподілу живлення, регулятори обертів двигунів, модулі радіоелектронної боротьби, блоки живлення та акумуляторні батареї.

Команда Unwave також самостійно розробила антени для комплексу. Із закордонних комплектуючих використовуються переважно електродвигуни та камера.

Високий рівень локалізації дозволяє швидше масштабувати виробництво та оперативніше модернізувати комплекс відповідно до потреб українських військових. На тлі постійного технологічного протистояння між безпілотниками та засобами радіоелектронної боротьби саме такі спеціалізовані рішення стають одним із напрямків розвитку українського miltech.