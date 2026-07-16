Украинская компания Unwave представила новый беспилотный комплекс "Ребодрон" со встроенной системой радиоэлектронной борьбы. Разработку впервые продемонстрировали в ходе Unwave 3rd Anniversary Demo Day, сообщает "Милитарный". Комплекс был создан по запросу одного из подразделений Сил обороны Украины, которое искало способ более эффективно противодействовать российским разведывательным квадрокоптерам.

Решение проблемы, с которой столкнулись военные

По словам разработчиков, толчком к созданию "Ребодрона" стали обращения украинских военных, которым регулярно досаждали российские квадрокоптеры DJI Mavic. Именно поэтому возникла идея перенести средства радиоэлектронной борьбы в воздух, чтобы они могли работать непосредственно в районе, где действуют беспилотники противника.

В настоящее время комплекс существует в виде предсерийного образца и продолжает проходить испытания.

Как работает "Ребодрон"

Беспилотник получил интегрированную систему радиоэлектронной борьбы, которая работает в диапазонах 2,4 и 5,8 ГГц. Именно эти частоты использует большинство гражданских квадрокоптеров, которые российская армия активно применяет для разведки и корректировки артиллерийского огня.

Для подавления сигнала используются два передающих модуля мощностью по 50 Вт. Система РЭБ имеет отдельное питание от собственной аккумуляторной батареи, что позволило полностью отделить ее от электроники самого беспилотника и избежать взаимных помех.

Продолжительность полета "Ребодрона" составляет до 40 минут. На такое же время рассчитана и автономная работа системы радиоэлектронной борьбы.

В ходе испытаний комплекс подтвердил возможность подавления квадрокоптеров DJI Mavic на расстоянии до 200 метров. В одном из тестов оператор беспилотника находился примерно в шести километрах от места полета и использовал усилитель сигнала, однако "Ребодрон" все равно смог нарушить канал связи.

В то же время разработчики отмечают, что реальная эффективность зависит от многих факторов – мощности оборудования противника, рельефа местности и расстояния до оператора. Гарантированной зоной подавления они называют около 50 метров, тогда как возможность работы на расстоянии до 200 метров уже подтверждена практическими испытаниями.

Может патрулировать или зависать над позициями

"Ребодрон" может работать в двух режимах. В первом он патрулирует определенный участок, а во втором зависает над районом, выполняя роль временной воздушной платформы радиоэлектронной борьбы.

После выхода в заданную точку беспилотник способен удерживать позицию даже без сигнала GPS. Для этого используется система оптической стабилизации, которая позволяет компенсировать дрейф и оставаться вблизи заданной точки.

Оператор также может включать или выключать систему РЭБ уже во время полета. Это позволяет максимально незаметно приблизиться к району работы вражеского беспилотника и активировать подавление только в нужный момент.

Большинство комплектующих производят в Украине

Одной из особенностей "Ребодрона" стала высокая доля украинских компонентов. В Украине производят полетный контроллер, платы распределения питания, регуляторы оборотов двигателей, модули радиоэлектронной борьбы, блоки питания и аккумуляторные батареи.

Команда Unwave также самостоятельно разработала антенны для комплекса. Из зарубежных комплектующих используются преимущественно электродвигатели и камера.

Высокий уровень локализации позволяет быстрее масштабировать производство и оперативнее модернизировать комплекс в соответствии с потребностями украинских военных. На фоне постоянного технологического противостояния между беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы именно такие специализированные решения становятся одним из направлений развития украинского miltech.